嫌員工動作慢逼吃狗屎、釘書機釘舌　「史上最壞老闆」下場出爐

▲新竹一名員工遭老闆虐待，強迫用釘書機釘舌頭。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者黃資真／新竹報導

新竹一對彭姓兄弟開設工程行，雇用邱姓男子當員工，兩人嫌他動作慢、導致延誤工程，竟多次凌虐邱男，強迫其用釘書機釘舌頭、賞自己巴掌，更多次用拳頭狂毆其臉部，是同事暗中蒐證告知邱母，才報警將邱男救出。新竹地院各別依傷害、強制共4罪，判處兩人拘役30日至4個月刑期。

判決指出，彭姓兄弟在新竹縣開設工程行，自2012年雇用邱姓員工，負責弱電系統之安裝等工程事務。兩人因見到邱男工作不力，又對工程事務說謊，導致延誤工程，先於2020年10月28日，在辦公室內徒手毆打邱男，並恫嚇「如果你不拿釘書機釘自己舌頭，我就揍你」，邱男不得已只得聽話，自行拿釘書機釘自己舌頭4針。

事後，兄弟倆又於同年10月至11月間，連續強迫邱男賞自己巴掌3次，12月2日又在施工地點輪流毆打邱男臉部，致邱男鼻子受有挫傷、上下唇挫傷併擦傷等傷害。

邱男受訪時更表示，不只工時長、沒勞健保，連薪資都被苛扣，每2、3天給1000元當飯錢打發，只要一不順心，就對他拳打腳踢，打到他昏迷住院、耳朵變形，甚至逼他簽本票、吃狗屎和吃老闆的屎。有次由於無法達成老闆給的誇張目標，害怕被揍得他只能說謊，結果被發現後，換來的仍是一陣狂揍。

新竹地考量被2人雖有意願以36萬元與告訴人和解，但兩人賠償能力有限，加上邱男請求150萬元，雙方無法達成和解，審酌將兩人各依共同犯傷害罪4月、共同犯傷害罪4月、強制罪判拘30日、共同犯強制罪判拘30日等，均可易科罰金。