建交以來首次！　貝里斯國會通過議案「挺台國際參與」

▲加勒比海友邦貝里斯眾議院今天通過動議案，支持台灣出席世界衛生大會（WHA）。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電

加勒比海友邦貝里斯眾議院今天通過動議案，支持台灣出席世界衛生大會（WHA）等國際參與，是兩國建交以來首次。駐貝里斯大使錢冠州應貝國眾議院議長伍姿之邀，與會見證。

動議案由貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）領銜提案，9日先經內閣會議同意，並於今天遞交眾議院，獲貝國朝野議員共識表決通過。這是台貝兩國1989年建交以來，貝里斯國會首次通過支持台灣國際參與的動議案。

應伍姿（Valerie Woods）的邀請，錢冠州在議場全程見證這歷史性的一刻。

動議案指出，台貝建交33年來，雙方在基礎建設、醫療公衛、農業、永續環境、資通訊、文化教育等多領域緊密合作，互相支持協助。為助貝國抗疫，台灣捐贈大量醫療用品及個人防護設備，分享自身成功經驗，顯示台灣致力幫助有需要的盟友與國際夥伴。

動議案表示，台灣是貝里斯忠實的盟友與發展夥伴，台灣對他國的慷慨與貢獻，展現台灣是國際社會不可或缺的一員，「台灣有能力且一直在世上扮演關鍵角色」。

動議案對台灣參與相關國際組織表達「充分支持」，包括WHA、國際刑警組織（Interpol）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等。

駐貝里斯大使館發布新聞稿表示，動議案不但彰顯台貝兩國堅實情誼，也證明貝里斯社會大眾高度肯定台灣長期協助貝國國家發展。

駐貝里斯大使館指出，台貝共享民主、人權及自由等普世價值，兩國外交關係也持續穩定發展。台貝簽署的經濟合作協定1月15日正式生效，有助深化雙邊經貿投資合作；布里仙紐3月率團訪問台灣，與總統蔡英文、副總統賴清德等會晤，重申兩國邦誼友好穩固。

駐貝里斯大使館說，未來台灣會在既有深厚基礎上，與貝里斯攜手合作，持續加深兩國情誼與夥伴關係，同時促進更多雙邊合作交流以造福人民。

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