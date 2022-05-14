財哥...也推薦...！她的詩像短刀鋒利：讓你不舒服，是我的榮幸

▲寶瓶文化近來出版詩集《光是想著你我就詩了》。（示意圖／翻攝自Facebook／寶瓶文化）

記者林育綾／台北報導

寶瓶文化近來出版一本詩集，編輯提到，書名讓人有點難以啟齒，《光是想著你我就詩了》，不過借用這句詩當書名後，又覺得是天選之名，傳達了作者大膽又淘氣的性格。出版社形容，她的詩就像「一把露骨短刀，朝心裡有鬼的你飛去」。而推薦名單中還有「財哥專業檳榔攤」，財哥讚「短短的…也能是…好詩…」。

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▲鄭茜馨作品。（圖／寶瓶文化）



出版社形容，鄭茜馨是「橫空出世的奇女子，新世代的美少女戰士」，為了愛與正義，機靈而不留情面地玩弄文字，詼諧機智的詩中，盡是成年人浮沉於江湖、情海的辛酸血淚與成長痛，每讀一首，如鯁在喉──雖不致死，卻很要命。一切不想面對的、想說但不好說的、有一點傲嬌又萬萬不可被看出來的情懷，鄭茜馨藉著「雙關」與「諧音」吐出來。

她畢業於台大中文系，曾任職奧美廣告。文案、策略雙棲。自介中還寫道「喜歡說話，容易尷尬，每天兩杯手搖。」、「讓你不舒服是我的榮幸。」

如今詩集出版， 也受到許多名人推薦，詩人羅毓嘉讚「好想把每一篇都做成meme。」財哥專業檳榔攤的那個…財哥…也說「短短的…也能是…好詩…」。

▲鄭茜馨《光是想著你我就詩了》收錄作品。（圖／寶瓶文化）

奧美群創意總監蔣依潔透露，初識鄭茜馨時她正是廣告文案，用「低級人士」稱號和搭檔組隊行走廣告圈。時逢傳播大環境數位化社群化，「低級人士」不僅很懂digital，而且熱衷從庶民視野、俗氣美學來創作，戳破虛矯濫調菁英味。

她也說，「讓你不舒服是我的榮幸」不只是喊喊口號而已。「做廣告時的她不打算在現實上澆裹夢幻糖衣，寫詩的她更要以筆代刀剖開任何假惺惺。若被現實逼得胸悶，又沒有時間去一場泰式按摩，看幾則她的詩，一樣能使人酸爽舒暢，痛而快之。」

《光是想著你我就詩了》部分內容：

#放下

示意圖：高嘉瑜立委的房間。



朋友說

都過這麼久

也該放下了



我環顧自己的心

四處堆滿著你

真的放不下了



#撤僑

再不回來的話，怕是回不來了。



已經不再是

能向你撒嬌的那種關係了

為了往後

必須好好活下去的日子

允許我

從你的心撤僑嗎



#活得好不過一塊蛋糕

我們這種老麵饅頭就是不得人疼。



真好啊，擁有那種

圓滑細緻的油膩

端坐在玻璃櫥窗裡吹冷氣



想起我清清白白的年輕

為了人們口中的彈性

如何反覆摔打自己

就忍不住 發酵