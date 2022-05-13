政大校長遴選出爐「首見資訊學院出身」　李蔡彥：再強化數位學程

▲政大校長遴選結果出爐。（圖／記者許敏溶攝）



文／中央社

以法商、傳播為強項的政治大學，首度選出資訊學院校長。今天勝出的資科系教授李蔡彥表示，作為科技人最理解科技的極限及人文的重要，將在政大推動「數位賦能」轉型。

李蔡彥所屬的資訊科學系，原本是被歸在理學院，民國110年成為新成立的資訊學院核心系所之一。政大校長遴選委員會下午開會，由李蔡彥獲通過為校長當選人，是政大校史上第一個「科技人」校長。

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李蔡彥今天晚間接受媒體聯訪，謙虛地表示，要感謝所有政大人和候選人，政大一直是個很偉大的大學，希望能在此關鍵時刻，帶領政大轉型，為人文、社會科學為主的學校注入更多的科技元素，往「數位賦能」發展。

李蔡彥表示，近年社會急遽數位化，各領域人才都需具備數位能力，政大更應走在社會前面，用人文引導數位發展。他作為一個「科技人」，最知道科技的極限，科技越發達，人文就越重要。

▲政大新任校長李蔡彥。（圖／政大提供）



在擔任教育部資訊與科技教育司長期間，李蔡彥曾在中小學推廣程式語言。他今天說，政大學生一定要更具備資訊科技素養，現在資訊在政大已是通識的必修課之一，未來會再強化數位學程，讓學生更有系統地學習。

對於二度挑戰政大校長才勝出，李蔡彥表示，近年高教環境有很大轉變，經過這幾年的歷練，他到其他學校觀摩、學習了很多好的作法，這一次參與遴選，有更充分時間準備，很榮幸能獲得遴選委員青睞。

李蔡彥也提到，現任校長郭明政有許多很好的發展策略，他上任後會持續往前推動。

李蔡彥是美國史丹福大學機械工程博士，曾在校內任電算中心主任、資科系主任等職務。進入最後一階段的3名候選人，還包括現任商學院院長蔡維奇、財政系（社會科學院）教授連賢明，李蔡彥在最終投票中，獲得過半同意票且是最高票，因而勝出。

李蔡彥將於8月1日正式上任。政大遴委會發言人陳志輝透過校方表示，今天的會議首先請3名候選人簡報15分鐘，接著由全體委員與候選人展開45分鐘交流，深入了解個人特質、治校願景抱負。

陳志輝表示，會議中每一名委員都發表各自想法，並進行約40分鐘的內部意見交換，最終投票過程非常流暢，第一輪即由李蔡彥獲得全體委員過半數同意票，且得票數最高，當選為政大新任校長。

陳志輝表示，政大即將邁向百年歷史，新任校長扮演關鍵角色，遴委會期許新任校長能凝聚校內的共識與力量，帶領師生同仁攜手合作，為政大的發展共同努力，帶領政大邁向頂尖。