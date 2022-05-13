陳時中：再採購10萬份「莫納皮拉韋」　5萬份下週五到貨

▲美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）



記者嚴云岑／台北報導

指揮中心指揮官陳時中今（13）日表示，已與默沙東簽訂5萬份莫納皮拉韋合約與5萬份開口合約，下週五會有5萬份到貨。

快篩陽性等同確診上路，指揮中心今起開放確診者親友到137家「配賦醫院」防疫門診掛號看診及領藥。指揮官陳時中昨表示，下週起會擴大莫納皮拉韋藥物發配，更方便民眾取藥。

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陳時中表示，莫納皮拉韋效果雖然沒有Paxlovid好，但使用限制相對少，才會多買一些備用。他另公布各國口服藥物儲備情形，依照人口百分比計算，英國最高7.41%、美加也有3.95%、澳洲3.1%、日本2.86%、紐西蘭2.35%、韓國1.94%，「所以台灣準備不算少，請大家放心。」

依據指揮中心公布資料，Paxlovid適用對象為12歲以上、體重大於等於40公斤，未使用氧氣且發病在5天內，並符合癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI大於等於30、影響免疫功能疾病、年齡大於等於65歲等任何一項條件；莫拉皮拉韋則適用18歲以上。

Paxlovid是身體中一種酶(CYP3A)的抑制劑，可能會增加經由這種酶代謝的藥物的血漿濃度，依照用藥說明書載明，該藥與10大類藥物具禁忌，並與35類藥物會產生交互作用，包括多種心臟血管用藥、止痛藥、抗癌藥、抗凝血藥、抗痙攣藥、抗憂鬱或精神病劑等，健保署已主動在雲端藥歷增設提醒，呼籲醫師開立時時須注意藥物血中濃度。