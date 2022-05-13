違法代操外匯期貨吸金1500萬　被害人因做這些事「不算詐欺」

▲北檢起訴OTM奧美集團3名在台人員涉嫌非法代操期貨。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者劉昌松／台北報導

20多名投資人日前指控印尼OTM奧美集團，以代操外匯期貨為幌子，1年內詐騙1500萬元，但檢察官調查發現，部分投資人曾經前往海外，參觀當地期貨交易、監管單位，且事實上不少投資人有因此獲利，不能因為事後奧美集團關閉聯繫網站，就說奧美詐騙，因此認定全案不構成詐欺，台北地檢署13日僅依違反《期貨交易法》起訴3人。

警方原本移送這起投資詐騙案件指出，高姓男子、劉姓男子、石姓女子等人，涉嫌從2019年起，受「OTM奧美集團」招攬，在台灣成立凱旋系統，在五星旗飯店或會議中心舉辦說明會，鼓吹民眾可投資美金1千元到10萬元不等，交由公司代操外匯期貨，投資設有停損上限，交易完成後，投資人和集團6、4分帳。

2019年底，OTM奧美集團聲稱，位於印尼的券商資金遭凍結，除了被迫暫停交易外，還聲稱將資金轉移，換券商從事外匯保證金交易，且分潤比例改為7、3，獲利改由虛擬貨幣USDT(泰達幣)支付，但到2020年6月，集團拒絕再付錢給投資人，且關閉網頁，20多名投資人血本無歸提告詐欺。

檢察官調查，相關外匯、外匯保證金的交易地點在印尼，難以查證實際交易情形，但至少有4名投資人都證實，曾跟著去印尼參觀集團總部、協助交易的券商公司、印尼證交所、印尼監管單位等處，其中有人還去參觀過2次，都沒發現有何異狀，且約有10名投資人在投資期間有領回獲利，難以證明這個集團在台詐騙吸金。

不過，高男、劉男、石女未經我國主管機關許可並發給證照，就公開邀約、鼓吹投資外匯期貨交易，已經涉犯非法經營期貨經理事業及其他期貨服務事業罪因此依法提起公訴，同時對在逃的王姓男子等3人發布通緝。