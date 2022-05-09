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外送叫炒青菜！1份60元「這個量」她震驚　全場呆：一口就沒了

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲一份炒青菜60元，送來的份量讓原PO傻眼。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

外食族常常蔬菜量攝取不足，很多人就會點青菜來配，可是這樣的份量，讓全部人都傻眼了！一位女網友在臉書「●【爆怨公社】●」發文，說她想到一整天都沒吃菜，就用外送叫了一份60元的炒青菜，但店家照片看起來滿滿一盤，結果實際送來，她整個驚呆，忍不住直呼根本是「照騙」。

這位女網友文中表示，「想說今天都沒吃菜，用外送叫份炒青菜，打開紙盒，這個這個這個量……NT60！」只見包裝已經是裝早餐店蛋餅的那種小紙盒，以價位來說，至少也要半滿，但裡面空心菜的份量少到隱約可見盒子底部，而且還很多都是菜梗。

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原PO就不禁傻眼，「還是勤勞一點去市場買一把吧！」也貼出店家在外送上滿滿一盤炒青菜的照片，hashtag「#果然是照騙」。照片一出，就有網友也無奈道，「問題出在外送平台抽成抽太兇了，把店家的利潤抽光光」、「60元抽完分35%，就剩這樣的量」、「要嘛提高價錢，要嘛份量減少」、「外送費貴、餐點也貴，燙青菜真的是叫外送不能點的東西。」

只是就算外送要抽成，這樣的份量依然讓許多人無法接受，「我一口就沒了」、「這個真的有點誇張了」、「現在空心菜一大把才20元」、「這個量是1/3把吧」、「去快炒店吃飽，剩下的都比這多，笑死」、「看起來好像被偷吃一半」、「超商的生菜沙拉都比這個好」、「還一堆菜梗，太扯了」、「先不論份量，這色澤看了就沒胃口。」

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