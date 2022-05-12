　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

解隔回公司「同事1舉動」超受傷！苦主心寒+1：被當病毒、被噴酒精

鼻塞,流鼻水,感冒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有網友因為曾經確診被排擠。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

確診明明不是自己願意的，卻有些康復者因而被排擠。就有一名女網友擔憂表示，她有個同事只是居家隔離，結果回公司正常上班後，大家都「閃得遠遠的」，害得確診的她擔心返回職場會被排擠。文章曝光後，隨即引發熱議，不少網友也+1表示自己遭受異樣眼光，「一直被當病毒」、「連招呼都不打」。

這名女網友在Dcard上，以「從確診者變成康復者被排擠」為題發文，好奇是否有人有過從確診者變成康復者的經驗？返回校園或職場會被排擠嗎？她會這麼問不是沒原因，因為她有個同事只是居家隔離而已，根本沒確診，但回到公司上班後，其他同事都「閃得遠遠的」，讓當事人感到很受傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露自己聽聞當下其實很害怕，因為她本身就是確診者，目前還在家中休養，但是無論如何，染疫也不是她願意的，因此她就想知道其他人是否有遇到類似情況？

▲▼快篩陽性示意圖。（圖／網友提供）

▲快篩陽性示意圖。（圖／網友提供）

貼文曝光後，有網友+1表示，「我是確診者關在家已經快解隔了，什麼症狀都好了但喉嚨還是會癢、會想咳嗽，感覺之後解隔到新公司上班好像完蛋了」、「我開始有點怕幾天後回去上班的狀況了，我同事一堆恐慌仔」、。

還有些網友分享正反經驗，「完全沒有這個問題，我去年中過，我身邊朋友都很擔心我，康復後他們都正常跟我聊天吃飯，你同事大概是沒有正確的概念才這樣」「我也只是間接接觸者，還被某恐慌仔噴酒精」、「我媽一直拿我確診做文章，還一直講你回來我會不會也確診」、「我親爸確診，我看到他也閃超遠啊」、「本人確診者10+7都結束好幾天了，現在出門要找朋友還是會一直被當病毒」、「我家隔壁鄰居就是這樣，他們隔離結束以後被鄰居遠離，以前都會一起聊天，現在看到人連招呼都不打」。

▲頭痛,感冒,發燒,脖子痛,頸部僵硬。（圖／記者黃克翔攝）

▲底下網友認為搞排擠根本是「屁孩」。（示意圖／記者黃克翔攝）

針對被排擠的情形，就有許多網友忍不住直呼，「根本屁孩，搞小學生那種霸凌貼標籤手段」、「根本不用閃，現在到處都是確診者，只是不一定有症狀而已」、「這幫傢伙真的是成年人了嗎」、「沒有人想不舒服吧！連過敏都不想，可以健康上班多開心啊」、「排擠是什麼屁孩行為」。

不過也有網友點出1情況，坦言對方不論是否確診，都會忍不住想閃開，「老實說坐在我後面的主管上星期確診，這星期康復回來，但每次聽到他咳嗽，坐他前面的我都會不自覺把身體往前挪」、「在疫情爆發前，只要有人在我附近咳嗽，我也都會有迴避的舉動」、「不管是不是確診者，但是一直咳嗽的人，我會下意識離他遠一點」。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
學生怨九宮格「點出沒意義關鍵」！　師：國中生比政府聰明
快訊／「快篩陽=確診」首日　台北榮總視訊門診大當機！
吃喜酒50人收罰單　麥拉倫、賓士全中！4小時噴324張超速
海底出現黃磚路！　科學家驚呼：通往亞特蘭提斯
俄軍最強坦克毀了！　廉價火箭砲一擊轟爆
解隔回公司「同事1舉動」超受傷！　苦主心寒狂+1
快訊／侯友宜罕見開嗆蔡英文！　「絕不是這麼一回事」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

免費培訓還支薪！紙風車劇團擴大徵才「學經歷不限」：歡迎轉行

親人離世！弟沉默不回訊息　他怒罵「心是黑的嗎」挨轟：半斤八兩

高雄開第一槍「畢典線上辦理」　立委批教部沒有明白指引

昨天質詢今天確診　台中市議員朱元宏無症狀快篩陽

「快篩陽噴4500元PCR」他嘆超前部署一場空！網炸鍋：都是保單害的

防染疫孕婦釀重症　未滿36週擬「增2住院評估原則」

「快篩陽=確診」首日！台北榮總視訊門診大當機　一般掛號也受影響

國小學童打疫苗　鄭文燦：預估桃園兒童疫苗覆蓋率可達4成

BNT兒童疫苗下週一抵台　立委籲暑假前施打「教長認同」

全國最高！澎湖宣布75歲以上長者「打疫苗領2千元禮券」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

免費培訓還支薪！紙風車劇團擴大徵才「學經歷不限」：歡迎轉行

親人離世！弟沉默不回訊息　他怒罵「心是黑的嗎」挨轟：半斤八兩

高雄開第一槍「畢典線上辦理」　立委批教部沒有明白指引

昨天質詢今天確診　台中市議員朱元宏無症狀快篩陽

「快篩陽噴4500元PCR」他嘆超前部署一場空！網炸鍋：都是保單害的

防染疫孕婦釀重症　未滿36週擬「增2住院評估原則」

「快篩陽=確診」首日！台北榮總視訊門診大當機　一般掛號也受影響

國小學童打疫苗　鄭文燦：預估桃園兒童疫苗覆蓋率可達4成

BNT兒童疫苗下週一抵台　立委籲暑假前施打「教長認同」

全國最高！澎湖宣布75歲以上長者「打疫苗領2千元禮券」

小馬可仕宣布贏得總統大選　菲律賓代表處推文祝賀

董仔名字哪來的？釣出本尊「我的本名很快唸10次」網秒懂答案

免費培訓還支薪！紙風車劇團擴大徵才「學經歷不限」：歡迎轉行

親人離世！弟沉默不回訊息　他怒罵「心是黑的嗎」挨轟：半斤八兩

高雄開第一槍「畢典線上辦理」　立委批教部沒有明白指引

明天衝！萬波人氣「杏仁冬瓜茶」回來了　加碼喝全新小珍珠版

WHA本月底登場　外交部：尚未收到邀請函

退撫基金首季表現穩健專業　黃榮村要求基管會勇於辯護

王俐人「雲朵蓬裙白紗」飄仙氣美炸！森林遇白馬王子一圓公主夢

囂張BMW當小孩面開槍！超車不成亂轟前車　狂男竟喊：釋放空氣

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

韓製唾液快篩「三大通路」都有賣！價格曝光

3人昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩

李秉穎：若醫療崩盤居隔3+4可延長

4300元活海鮮遭調包！他吃冷凍花蟹氣炸

今起快篩陽＝確診！「3族群適用」該怎麼通報　8大QA一次看

1張圖看出「台灣現在最大弱點」！醫求：不要再拖了

致災性降雨！首波「梅雨季滯留鋒」明起炸4天

快篩陽看得出Ct值！醫曝「 災難型疫情基層搶救工具」是它

男主管傳「摳妳幾挖」OL喊職場性騷擾！2派網吵翻

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌要求國軍醫院、榮民醫院、部立醫院　增設社區篩檢站

蘇貞昌要求國軍醫院、榮民醫院、部立醫院　增設社區篩檢站

新冠肺炎疫情延燒，由於確診數增加太快，擠爆各地篩檢站；為了避免影響到既有的急診病人治療，各地方政府紛紛在轄區醫院家開防疫急門診，把PCR篩檢的需求在院外解決。行政院長蘇貞昌12日指示，請國防部、國軍醫院、退輔會、榮民醫院及衛福部的部立醫院，協助在疫情嚴重的縣市多增設社區篩檢站，降低民眾排隊等候篩檢的情形。

買不到快篩劑爆民怨　蘇貞昌：5、6月快篩劑提前交貨

買不到快篩劑爆民怨　蘇貞昌：5、6月快篩劑提前交貨

澎湖宣布75歲以上長者「打疫苗領2千元禮券」

澎湖宣布75歲以上長者「打疫苗領2千元禮券」

快訊／輝瑞口服藥庫存55萬人份　衛福部：孕婦經醫師評估後可用

快訊／輝瑞口服藥庫存55萬人份　衛福部：孕婦經醫師評估後可用

蘇貞昌要求精簡長者用藥評估、加設嬰幼兒綠色通道

蘇貞昌要求精簡長者用藥評估、加設嬰幼兒綠色通道

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎確診康復Dcard排擠

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面