解隔回公司「同事1舉動」超受傷！苦主心寒+1：被當病毒、被噴酒精

▲有網友因為曾經確診被排擠。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

確診明明不是自己願意的，卻有些康復者因而被排擠。就有一名女網友擔憂表示，她有個同事只是居家隔離，結果回公司正常上班後，大家都「閃得遠遠的」，害得確診的她擔心返回職場會被排擠。文章曝光後，隨即引發熱議，不少網友也+1表示自己遭受異樣眼光，「一直被當病毒」、「連招呼都不打」。

這名女網友在Dcard上，以「從確診者變成康復者被排擠」為題發文，好奇是否有人有過從確診者變成康復者的經驗？返回校園或職場會被排擠嗎？她會這麼問不是沒原因，因為她有個同事只是居家隔離而已，根本沒確診，但回到公司上班後，其他同事都「閃得遠遠的」，讓當事人感到很受傷。

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原PO透露自己聽聞當下其實很害怕，因為她本身就是確診者，目前還在家中休養，但是無論如何，染疫也不是她願意的，因此她就想知道其他人是否有遇到類似情況？

▲快篩陽性示意圖。（圖／網友提供）

貼文曝光後，有網友+1表示，「我是確診者關在家已經快解隔了，什麼症狀都好了但喉嚨還是會癢、會想咳嗽，感覺之後解隔到新公司上班好像完蛋了」、「我開始有點怕幾天後回去上班的狀況了，我同事一堆恐慌仔」、。

還有些網友分享正反經驗，「完全沒有這個問題，我去年中過，我身邊朋友都很擔心我，康復後他們都正常跟我聊天吃飯，你同事大概是沒有正確的概念才這樣」「我也只是間接接觸者，還被某恐慌仔噴酒精」、「我媽一直拿我確診做文章，還一直講你回來我會不會也確診」、「我親爸確診，我看到他也閃超遠啊」、「本人確診者10+7都結束好幾天了，現在出門要找朋友還是會一直被當病毒」、「我家隔壁鄰居就是這樣，他們隔離結束以後被鄰居遠離，以前都會一起聊天，現在看到人連招呼都不打」。

▲底下網友認為搞排擠根本是「屁孩」。（示意圖／記者黃克翔攝）

針對被排擠的情形，就有許多網友忍不住直呼，「根本屁孩，搞小學生那種霸凌貼標籤手段」、「根本不用閃，現在到處都是確診者，只是不一定有症狀而已」、「這幫傢伙真的是成年人了嗎」、「沒有人想不舒服吧！連過敏都不想，可以健康上班多開心啊」、「排擠是什麼屁孩行為」。

不過也有網友點出1情況，坦言對方不論是否確診，都會忍不住想閃開，「老實說坐在我後面的主管上星期確診，這星期康復回來，但每次聽到他咳嗽，坐他前面的我都會不自覺把身體往前挪」、「在疫情爆發前，只要有人在我附近咳嗽，我也都會有迴避的舉動」、「不管是不是確診者，但是一直咳嗽的人，我會下意識離他遠一點」。