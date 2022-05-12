　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤！只靠這招

▲▼ 漢方減重茶,七日孅,家家生醫,哈孝遠,漢方,藤黃果,脂肪。（圖／宏睿提供）

【企劃特輯】

衛福部就公佈18歲以上成人的過胖比例創新高達到47.97%，等於每２個成年人就有一位體重過重！這狀況在專業醫師眼中看見極大警訊。

▲▼ 漢方減重茶,七日孅,家家生醫,哈孝遠,漢方,藤黃果,脂肪。（圖／宏睿提供）

喝茶，也能喝出易瘦體質

▲▼ 漢方減重茶,七日孅,家家生醫,哈孝遠,漢方,藤黃果,脂肪。（圖／宏睿提供）

中山醫學大學附設醫院「中西整合醫療科」林榮志醫師表示，現代人吃東西較油膩、又特別偏愛重口味，這些飲食方式都是造成身體肥胖的主因，不但營養不均、也容易引發各種疾病；因此將天然漢方成份，結合西醫萃取技術保留精華，研發出這款「七日孅」，讓一般人能夠在生活中就用喝茶的方式養出「易瘦體質」。

七種天然漢方黃金比例　三段式徹底瘦身
七種有效的天然漢方成份，包括第一階段要幫助腸道清除毒素、去除宿便油便的「決明子及望江南」，體內腸壁的油脂廢物清除了，七天後連肚子都感覺平坦許多！第二階段進入「高排燃」階段，加入這幾年超人氣的「藤黃果」，這一次選用的美國超級藤黃果，其中HCA含量是其它藤黃果的3~4倍，它是最人氣的減肥聖品，能做到阻隔碳水化合物形成膽固醇和脂肪，也能同時抑制食慾、增加細胞燃燒氧化。最後一個階段要做到淨化纖體，就要透過「洛神花、荷葉、甜菊、仙楂」這幾個成份幫助體內的循環、不讓多餘脂肪被吸收，才能持續保持健康窈窕的好身材。

▲▼ 漢方減重茶,七日孅,家家生醫,哈孝遠,漢方,藤黃果,脂肪。（圖／宏睿提供）

哈孝遠三段式瘦身　一天一杯漢方「七日孅」愈喝愈瘦
哈孝遠從開始飲用「七日孅」冷泡茶包後，45天就瘦了12公斤，目前體重更持續往下，最重要的是只靠喝茶讓他在過程中輕鬆不感受到負擔，方便的飲用方式無論是出門錄影或外景只要有一杯水就可以完成。「七日孅」裡七種有效的天然成份，包括第一階段要幫助腸道清除毒素、去除宿便油便的「決明子及望江南」；第二階段「高排燃」選用能做到阻隔碳水化合物形成膽固醇和脂肪的超人氣減肥聖品「藤黃果」；最後一個階段要做到淨化纖體，就要透過「洛神花、荷葉、甜菊、仙楂」以上成份幫助體內的循環、不讓多餘脂肪被吸收，持續保持窈窕好身材、短時間內就能感受到健康輕盈。

▲▼ 漢方減重茶,七日孅,家家生醫,哈孝遠,漢方,藤黃果,脂肪。（圖／宏睿提供）


●搶孅體驗組：https://lihi1.com/FQDih　
●MOMO孅搶先盈組：https://lihi1.com/ePg72
●客服電話：080-037-3738
●粉絲專頁：https://lihi1.com/Ji2mt

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
學生怨九宮格「點出沒意義關鍵」！　師：國中生比政府聰明
快訊／「快篩陽=確診」首日　台北榮總視訊門診大當機！
吃喜酒50人收罰單　麥拉倫、賓士全中！4小時噴324張超速
海底出現黃磚路！　科學家驚呼：通往亞特蘭提斯
俄軍最強坦克毀了！　廉價火箭砲一擊轟爆
解隔回公司「同事1舉動」超受傷！　苦主心寒狂+1
快訊／侯友宜罕見開嗆蔡英文！　「絕不是這麼一回事」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

醫師親曝！每天只要一杯輕鬆瘦身

來路不明瘦身茶下肚　恐病痛纏身

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤！只靠這招

有夠澎湃！超商「百款端午粽子」限時開賣　烤鴨、松阪豬全入料

美式買1送1、拿鐵買2送2！護師節「4大超商咖啡優惠」快收下

爆餡檸檬塔！超商獨家「5大甜點新品」來了　肉桂捲加滿焦糖醬超濃

今天衝了！超商限時3天「美式、拿鐵買2送2」

慶護師節！全聯這4天「咖啡半價」　拿鐵買5送5、美式買12送12

百貨首例　宏匯廣場發「疫情慰問金」　基層員工多領10萬元

「溢」情來襲養肉成災！演藝圈「瘦身天王」教你如何不復胖

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤！只靠這招

有夠澎湃！超商「百款端午粽子」限時開賣　烤鴨、松阪豬全入料

美式買1送1、拿鐵買2送2！護師節「4大超商咖啡優惠」快收下

爆餡檸檬塔！超商獨家「5大甜點新品」來了　肉桂捲加滿焦糖醬超濃

今天衝了！超商限時3天「美式、拿鐵買2送2」

慶護師節！全聯這4天「咖啡半價」　拿鐵買5送5、美式買12送12

百貨首例　宏匯廣場發「疫情慰問金」　基層員工多領10萬元

「溢」情來襲養肉成災！演藝圈「瘦身天王」教你如何不復胖

限時3天！超商「3大咖啡飲品」優惠來了　30元爽喝特大美式

小馬可仕宣布贏得總統大選　菲律賓代表處推文祝賀

董仔名字哪來的？釣出本尊「我的本名很快唸10次」網秒懂答案

免費培訓還支薪！紙風車劇團擴大徵才「學經歷不限」：歡迎轉行

親人離世！弟沉默不回訊息　他怒罵「心是黑的嗎」挨轟：半斤八兩

高雄開第一槍「畢典線上辦理」　立委批教部沒有明白指引

明天衝！萬波人氣「杏仁冬瓜茶」回來了　加碼喝全新小珍珠版

WHA本月底登場　外交部：尚未收到邀請函

退撫基金首季表現穩健專業　黃榮村要求基管會勇於辯護

王俐人「雲朵蓬裙白紗」飄仙氣美炸！森林遇白馬王子一圓公主夢

囂張BMW當小孩面開槍！超車不成亂轟前車　狂男竟喊：釋放空氣

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

消費熱門新聞

永慶房屋孫慶餘：誠實房仲才能贏得認同

4大超商「護師節咖啡優惠」一次看

超商限時3天「美式、拿鐵買2送2」

10大順暢攻略幫打消小肚肚的負擔

爆餡檸檬塔！超商獨家5大甜點新品

晾衣有臭味重洗一招教辨抗菌功效

被搶翻！全聯爆款洗衣膠囊是「它」

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤

限時3天！超商3大咖啡飲品優惠來了

賣場驚見日本巨大純米瓶

頭皮初老20歲就開始？醫師揭養髮關鍵

母胎單身男幫媽過母親節！網友：有創意給過

線上靈籤指點迷津教智慧除蟲妙招

有到貨！8大通路開賣「家用快篩」

更多熱門

相關新聞

醫師親曝！每天只要一杯輕鬆瘦身

醫師親曝！每天只要一杯輕鬆瘦身

台灣人飲食普遍精緻化，許多人有著肥胖的困擾，甚至是三高纏身。根據國健署最新公布資料，2020年國人10大死因中，有高達8項與肥胖有關，2016至2019年成人過重或肥胖率也高達47.9%，幾乎等於每兩人就有一人過重或是肥胖。

哈孝遠侮辱裁判　T1重罰禁賽

哈孝遠侮辱裁判　T1重罰禁賽

來路不明瘦身茶下肚　恐病痛纏身

來路不明瘦身茶下肚　恐病痛纏身

一圖分辨你是哪種胖！肥肚底下藏「3色脂肪」

一圖分辨你是哪種胖！肥肚底下藏「3色脂肪」

哈孝遠：T1聯盟真的要準備好

哈孝遠：T1聯盟真的要準備好

關鍵字：

漢方減重茶七日孅家家生醫哈孝遠漢方藤黃果脂肪

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面