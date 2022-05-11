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這些地雷不要踩！那些租房或買中古屋要注意的事

▲▼買房,租房,菸味,二手菸,新興菸品。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不論是買房或租房，都怕碰上令人難以忍受的菸味地雷。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

買房子是不少人工作的動力、畢生的夢想，但現在房價高高在上，讓不少人對買房這件事為之卻步，因此有一些財力還不足以購買新成屋的民眾的會退一步購買中古屋或是租屋。每一個人都希望辛苦工作後可以回到溫暖又安全的避風港，因此對於居住處的品質要求也成為選擇中古屋或是租屋的最先考量，其中，菸味往往是最令人無法忍受的NG地雷，不論是房子老舊管線造成的氣味不佳，或是隔壁鄰居陽台飄來的菸味不散，都成為現在人選擇居所的考量之一。

嗅覺是非常敏感且具有牽動情緒的作用，它與情緒、記憶、行為和健康緊密結合，悄無聲息地主宰著我們的生活。抽菸所吐出的煙霧包含多達3000多種氣體與微小顆粒，隨著空氣飄散，這時候如果房間內沒有良好通風對流，焦油粒子就會散落在衣服、沙發、牆壁或吸進冷氣等處，讓房間內充滿了殘留的菸味，搞得烏煙瘴氣。吸菸有害健康，二手菸危害更大，殘留下來的菸味持久不散，既對人體有害，也影響心情。那麼有什麼辦法可以快速清除呢？

首先可以從先從室內衣物、床單、沙發家具開始，衣物、床單與枕頭套等全部拿去清洗，不方便清洗的大型家具可以噴灑除味劑，重要的是需要保持家中通風良好以去除殘留的菸味粒子。第二步：冷氣機清潔不可少，若在室內邊抽菸邊開著冷氣的話，冷氣機的對流循環便會使得菸味進入冷氣機內部，建議請專業的清潔師傅到府對冷氣機進行深度拆洗，因為冷氣機內部沾附著厚厚的灰塵、尼古丁與焦油髒污，因此長久的菸味痕跡並不是僅僅刷洗冷氣機濾網就可以去除這麼簡單。

關於菸味殘留有兩種形式，「傳統紙菸」是使用燃燒的方式，煙霧中可能產生7000多種化學物質，其中73種還是一級致癌物，且紙菸不單對抽菸的人有影響，二手菸對周遭親友的傷害一樣巨大。另一種則是「新興菸品」，和傳統紙菸不同之處在於產生煙霧的原理不同，加熱菸是透過電子加熱器來加熱菸草，根據「 日本國立癌症研究中心」研究（https://www.mdpi.com/1660-4601/17/22/8319/htm）指出，暴露在加熱菸氣霧下，終身致癌風險較直接吸收傳統紙菸的二手煙霧要低。

台灣地狹人稠，眾人生活範圍高度性重疊，租房或買房時可留意大樓是否有設置專屬吸煙室，然而，無論自身是否抽菸，都應當避免影響他人，並注重自身健康狀況。

參考文章：
1、https://www.discovergobeyond.com/gc/ch
2、https://health99.hpa.gov.tw/theme/4
3、https://health.gov.taipei/News.aspx?n=29A72D3D50AC4FC0&sms=D0CD2AED95ADAF42

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