快訊／黃珊珊快篩陽首曝心聲　2週狂跑各大採檢站「我早有心理準備」

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊11日於臉書證實，自己快篩陽性，且有些喉嚨痛，早上起床覺得有異，因此快篩出現兩條線，「我早已有心理準備。」因為自己這兩週到各大採檢站工作，應該是這兩天被感染的；做防疫工作兩年多，終於真的跟病毒共存，「它是我這兩年多來朝思暮想的敵人，今天終於見面了，我很想知道，它到底是怎樣主宰了世界！」

▲黃珊珊。（圖／北市府提供）

黃珊珊11日上午於臉書貼出快篩陽性照片表示，「我也快篩陽、別慌！」自己有點喉嚨痛，早上起來就覺得怪怪的，所以快篩出現了兩條線，這也是可以預期的事，「因為我早已經有心理準備。」

黃珊珊回憶道，這兩個週都在各大採檢站工作，從北士科到忠孝、仁愛、三總急門診、婦幼醫院親子急門診、木柵機廠防疫急門診，籌備各個急門診，很趕、很急，而在場的都是快篩陽性的排隊民眾，他們都很心慌，自己的任務就是讓他們不要緊張，讓大家都可以快一點採檢PCR，快一點拿到藥回家休息靜養。

黃珊珊提及，「今天，我也快篩陽了，應該是這兩天被感染的吧，希望母親節去看媽媽時沒有傳染給媽媽，還好當時我不敢拿下口罩，以免影響媽媽健康。」早上先上線開市長室會議、線上防疫會議，開完線上會議再請秘書把車開到她家，把鑰匙丟在門口，自己再開車去做採檢，接下來就回家隔離7天，「反正我已經很習慣居家辦公和線上會議，這7天一樣繼續嗡嗡嗡！」

黃珊珊指出，「今天我也快篩陽，做防疫工作兩年多，終於真的跟這病毒共存了，它是我這兩年多來朝思暮想的敵人，今天終於見面了，我很想知道，它到底是怎樣主宰了世界！」靜下來思考，洪峰將至，台北市的醫療量能是最後一道防線，這7天雖然被隔離，但是每天還是會上線開會，每天晚上跟區級關懷中心的檢討會報也不會停止，一起守護台北，拜科技之賜，她也成功數位轉型。