林莎肉體緊貼透明泳池「D乳擠到變形」　8萬網友暴動

▲「台版三上悠亞」林莎昨PO出一組泳裝照辣爆，引發網友熱議。（圖／攝自superlisa821的IG）

記者張鈜閔／綜合報導

藝人林莎（Lisa）外型甜美，擁有D罩杯傲人身材，因神似日本AV天后三上悠亞，有「台版三上悠亞」、「國民初戀」等稱號，Instagram累積超過91萬粉絲，人氣相當驚人。不吝分享美照的她，昨日分享一組穿著比基尼「肉體緊貼透明泳池」的照片引發暴動。

林莎昨日在IG分享一組比基尼美照，照片中的她穿著卡其色綁帶抓皺比基尼，貼在透明游泳池的玻璃上擺拍，其中2張肉體緊貼在玻璃上，身材本來就相當傲人的她，雙峰都被擠到變形，性感指數破表，貼文PO上網不到一天就吸引超過8.4萬人點讚，網友紛紛暴動留言「我真的沒了」、「辣到不行」、「該游泳了」、「身材太好了啦」、「今晚又睡不著了」、「正到暈」。

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▲林莎穿著比基尼緊貼透明泳池，大尺度照片讓網友暴動。（圖／攝自superlisa821的IG）

林莎人氣攀升，2個月前更入主知名美食節目《食尚玩家》主持群，愛吃美食的她可以藉工作機會吃到全台灣美食感到開心，體重卻也因此胖了5公斤，讓她忍不住大喊：「拜託，我一個寫真女星，胖5公斤能看嗎？」，不過這組照片證實了她身材依舊火辣，也有不少網友虧說「主持食尚怎麼完全沒有職災？」