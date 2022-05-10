吸金5億夜店撒鈔！賓士贈父突落跑　受害者怒P靈堂照重金懸賞

▲受害者PO出靈堂P圖要劉男出面還錢。（圖／翻攝自臉書）

記者林悅、黃資真／台南報導

台南市東區一名經營洗鞋店的劉姓男子，喜歡在臉書曬出跑車、錢磚照炫富，卻被控以代操股票方式吸金達5億，近期股市暴跌，劉男竟捲款跑路，導致多名被害人擠爆警局排隊報案；更有受害人貼出靈堂P圖要求劉男出來面對，怒嗆「你的塔位我幫你選好了！」

據被害者在「爆料公社」控訴，劉男豪砸60萬請伴遊、保時捷GT3 GT3RS跑車一次就買3輛、還曾在夜店嗨撒鈔，花錢毫不手軟，營造多金形象，多人深信不疑投入數十、數百萬資金供劉男操作，也因績效佳，代操群組人數不斷增加，全盛時期超過500人，代操金額在新台幣5億以上，卻慘遭背叛。

▲劉男時常在個人臉書上曬出跑車照炫富。（圖／翻攝自劉男臉書）

劉男捲款消失後，多名受害者跑到他的臉書貼文下留言「在皮下去你會家破人亡喔」、「想知道你還有沒有呼吸，可以回我嗎？」「還錢趕快出來還我們大家血汗錢」，有人更是暴怒P靈堂圖要劉男出面還錢，「如果逼到了，你的家人真的不知道會怎樣，我不敢保證！」「24小時守著你家，不會讓壞人去你家，你的塔位我幫你選好了！你可以很安心！再繼續躲著你家人我也會選好！」

▲深夜超過55名受害者跑到警局報案。（圖／翻攝「爆料公社」）

台南四分局表示，目前被害人高達55人以上，相關被害金額達1億1983餘萬元，該名男子已逃逸無蹤。分局長王子雄立即指示偵查隊成立專案小組釐清案情，全力追查劉到案說明。