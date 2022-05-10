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和煦綠意盎然　美型系統設計化身精緻鄉村風

文／時尚家居

（空間暨圖片提供/三商美福）

面對窗外一派綠意，清新的感受悠然入室，設計師為老客戶再度突破系統傢俱運用極限，從整道櫥櫃、量體立柱，延伸至造型層板主題牆面，結合木紋元素與清麗選色，建構出滿室輕暖的精緻鄉村風。信手捻來的自然與悠閒，加上靈活彈性的空間創意，為育兒生活帶來從容心境，保持餘裕細細品味點滴日常。

（空間暨圖片提供/三商美福）

混搭木感 創意系統設計打造溫馨鄉村風宅

以前舊家就曾選購系統櫃，在購入新居後因良好使用經驗與服務，希望將單純產品購置升級至整體空間，從風格表現到格局調整全權交由系統家具商設計師負責，以最愛的鄉村風定調，打造出美型與實用兼具的溫馨之家。將得天獨厚的戶外綠意與明亮光照引領入室，並施以純白與木感成就經典畫面，而系統規劃從入口玄關分界，在開放客廳與餐廚區及預留未來兒童房的遊戲區，各採不同面貌詮釋；進門兩側以落地櫃牆與立柱量體，加上復古地磚，圍塑出玄關落塵區，並於立柱中段規劃一處置物平台，能放置鑰匙、信件等小物。右側客廳區因連接綠意陽台，設計師巧用設計面，將系統層板、仿石磁磚、木紋底板與系統矮櫃，勾勒出層次交疊的主題電視牆，呼應戶外自然的清新感。從入門左側開始，轉角至餐廳與開放式廚房，為延伸整道系統櫃牆，餐邊櫃為象牙白門片，中段搭配花漾壁紙與木質檯面，同系列的廚房櫃體則以淺色復古磚配搭石英石檯面，各展櫥櫃混搭風情，吧台部分貼心增高遮擋物件繁瑣的廚房檯面。在全室溫潤的漆色映襯下，不同色階調性的白色系統櫥櫃與層架，充分流露鄉村風獨有的質感暖意。

（空間暨圖片提供/三商美福）

（空間暨圖片提供/三商美福）

保留櫃頂留白區域 為空間定調輕盈淡暖

一般系統櫃牆為營造大器與完整感，多會頂天又落地，然設計師別出心裁將在公領域的餐廳櫥櫃與天花板拉開距離，保留櫃頂古典收邊造型，輕化量體同時也增加線條層次感，讓系統櫃不僅具強大收納，還化身優美室內裝置藝術；同樣手法，延續至私領域，主臥室以莫蘭迪綠牆搭配英倫灰系統櫃，特意不置頂的巧思，呈現與天花板間的遞進層次，讓精緻高雅的氣質更為提升。

（空間暨圖片提供/三商美福）

至於衛浴空間，客浴的浴櫃則是另一處驚喜所在，櫃體防潮的穩定特性，滿足屋主將汙衣籃藏入下櫃的需求，讓浴室隨時都能保持乾淨清爽，這是唯有優質系統傢俱品牌，才能達到的品質水準。為家人與孩子建構一個無毒、舒心的居家空間，並保持客製化的高水平，是系統規劃的最大優勢。

（空間暨圖片提供/三商美福）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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