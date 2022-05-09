延宕957天「第7屆公視董事會」今終於組成！審查結果出爐

▲公視第7屆董、監事第3次審查會議，今（9）日投票結果出爐！（圖／翻攝文化部直播畫面）

記者林育綾／台北報導

延宕了957天，第7屆公視董事會今（9）日終於可以順利組成！今下午公視董監事審查委員會召開「第7屆公視董、監事審查會議」，審查委員全數到齊，過程氣氛平和順利，而名單中除了陳翠蓮、平秀琳不通過之外，其他像是施振榮、郭力昕等12名董事候選人皆通過，加上2019年已選出的7人，已達公視法規定。審查主席翁秀琪宣布，第7屆公視董事會已可正式成立。

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▲第7屆公視董、監事第3次審查會議。（圖／翻攝文化部直播畫面）



根據《公共電視法》規定，公視基金會設董事會，由董事17人至21人組織，由立法院推舉11名至15名社會公正人士，組成公視董監事審查委員會。另由行政院提名董監事候選人，提交審查委員會，以4分之3以上之多數同意後，送請行政院院長聘任之。而選任董事時，應顧及性別及族群之代表性，並考量教育、藝文、學術、傳播及其他專業代表之均衡。董事中屬同一政黨之人數，不得逾董事總額4分之1；董事於任期中不得參與政黨活動。

第7屆公視董、監事第3次審查會議在今（9）日下午3點30分舉行，審查委員全數到齊，首輪投票即通過12位董事，加上2019年已選出的7人，共19人，已達公視法規定的17～21人門檻。

▲公視董事會候選名單中，施振榮、郭力昕等12人，皆通過4分之3以上同意票。（圖／翻攝文化部直播畫面）

而此次文化部提名的14位董事候選人當中，除了台灣大學歷史學系教授陳翠蓮、媒體人平秀琳2人未獲通過外，其他受提名候選人包括施振榮、郭力昕等12人，皆通過4分之3以上同意票。監事部分則全數通過，因此審查主席翁秀琪宣布，第7屆公視董事會已可正式成立。

【第7屆公視董事會成員】

2019年通過：

王燕杰（公共電視員工代表）

舒米恩．魯碧（現任董事，歌手、演員）

胡元輝（中正大學傳播學系教授）

徐瑞希（現任董事，社團法人台灣外籍勞動者發展協會理事長）

陳湘琪（國立臺北藝術大學電影系及劇場設計學系專任副教授）

廖嘉展（財團法人新故鄉文教基金會董事長 ）

盧彥芬（現任董事，財團法人兒童文化藝術基金會執行長）

2022年5月9日通過：

李志德（鏡週刊文化組副總編輯）

朱國珍（作家）

黃兆徽（臺灣事實查核教育基金會教育總監）

黃心健（臺灣師範大學設計學系教授）

王俊博（智冠科技股份有限公司董事長）

郭力昕（國立政治大學廣播電視學系教授兼傳播學院院長）

施振榮（科文双融投資顧問股份有限公司董事長）

孫嘉穗（東華大學民族語言與傳播學系教授）

劉昌德（政治大學新聞學系教授）

林寬裕（臺灣師範大學樂活產業高階經理人EMBA兼任助理教授）

洪馨蘭（高雄師範大學客家文化研究所副教授）

林耀南（輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程教授兼主任）

新任監事名單

2019年通過：

黃銘輝（現任監事，國立臺北大學法律學系副教授）

2022年5月9日通過：

劉啓群（臺灣大學會計學系教授）

王毓莉（中國文化大學大眾傳播學系教授）

馬秀如（政治大學會計學系名譽教授）

高文宏（電影製片）