抓到了！拒檢遭基隆警連轟6槍　他稱「無照+改車」才落跑

▲基隆轎車不服取締，猛撞警車後逃逸，警連開3槍，警方以車追人，下午4點順利將男子逮捕歸案。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆街頭槍響！基隆市警局9日在基隆高中前，攔查取締一輛黑色轎車，未料駕駛竟不服取締，開車衝撞警車，員警見狀也立刻持槍喝斥駕駛停車，未料駕駛竟還加油門往前衝撞，警方當時連開6槍，但仍被駕駛撞出逃逸。最新消息指出，警方也在下午4點循線逮獲該名男子，據悉，男子有毒品前科，並指稱拒檢衝撞的主因是他「無照」駕駛又改車，才會衝撞警方。

警方指出，9日中午11時15分員警巡邏途經源遠路28巷口發現可疑車輛，警方尾隨其後，俟該車於暖暖車站前往碇內方向停等紅燈時，鳴笛並以廣播器示意該車停靠路邊受檢。然該車不服稽查取締，竟加速行駛源遠路往八堵路逃逸，警方於後方追趕至基隆高中前見該車欲迴轉往暖暖方向，警方立即以巡邏車阻擋其後，但該車仍不停止，倒車衝撞巡邏車，警方見狀立即朝犯嫌車輛輪胎及引擎蓋開6槍制止，嫌犯仍強行加速擦撞路邊兩部自小客車逃逸，過程中亦導致黃員腿部輕微擦傷。

▲基隆轎車不服取締，猛撞警車後逃逸，警連開3槍。（圖／記者郭世賢翻攝）



警方沿路調閱監視器後，循線鎖定特定人士，發現該名男子衝撞警車逃逸後，先將車輛停放在空曠處，再搭乘計程車返回市區訪友，不過依然逃不過警方的法眼，順利在下午4時許將男子逮捕到案。男子到案後向警方表示，自己因無照駕駛又改排氣管，擔心被抓才會衝撞警方。至於詳細原因仍有待進一步釐清。