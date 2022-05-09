深夜開車爆胎！　台中女緊張自嘲「生平第一次報警不是被抓」

▲羅女車輛爆胎，清水警分局員警獲報到場協助換胎。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民羅姓女子，日前晚間開車行經梧棲區台灣大道八段，不慎輾到不明物體，下車查看驚覺輪胎已經消風，但當時天色已晚，輪胎行都已經打烊，只好打電話向警方求助。清水分局員警到場後，馬上協助羅女更換輪胎，結束後員警提醒羅女要開車慢行、注意輪胎狀況，羅女相當感謝警方協助。

清水警分局表示，4日晚間10時許，羅姓女子（47歲）開車載著就讀國中1年級的兒子經過台灣大道八段，途中輾到東西，感受到車況有異狀，趕緊停靠路邊，查看後發現左後輪完全消氣，無法再行駛。

安寧派出所員警吳俊龍獲報趕赴現場，向羅女了解原因後，當下義不容辭協助更換輪胎，不到10分鐘，順利地換上備胎，還不忘提醒民眾:「待會慢慢開，隨時注意輪胎狀況，如果發覺有異樣應馬上停靠於路旁檢查。」。羅女見滿頭大汗的員警，頻頻向警方表達謝意，謝謝警方熱心的幫忙。

▲員警協助換胎，搞得滿身大汗，羅女相當感謝警方協助。（圖／記者白珈陽翻攝）

羅女說，「平生第一次打電話報警求助，不是被警察抓，而是受到警察幫忙」，她還說看到警察真的很緊張，没想到警察真的很親切的詢問，聽完原因後，還幫忙換輪胎，真是感動。

清水警分局安寧派出所長林凱政表示，警方在民眾遭遇困難時，本所竭誠給予協助，同時也提醒民眾車子務必要定期保養，且行車上路前，一定要事先檢查車輛狀況，以確保行車安全。