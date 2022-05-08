快訊／居家照護7+7今上路！陳時中下午2點記者會說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心昨宣布，今起檢驗陽性者，距發病日、採檢日達7天，無需採檢就可直接解隔，並進行7天自主健康管理，等同於居家照護從「10+7」改為「7+7」。指揮中心也將在下午2點持續召開記者會說明最新疫情資訊和相關政策。

昨日本土案例已經單日突破4萬例，指揮中心繼取消實聯制外，也取消居家照護解隔條件，居家照護改為7+7，無需採檢就可解隔離，另外，5/8日零時起也調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，並取消居家隔離者電子圍籬措施。

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另外，根據指揮中心統計，今年1-5月共累計24萬2256人確診，截至昨日為止已有589名中重症個案，其中54人死亡，累計97人解除隔離。目前輕症佔比為99.75％、中症0.21%、重症0.04%。指揮官陳時中表示，隨著病症越來越多，重症的比例會稍微提高。

由於本土疫情越演越烈，為紓緩醫院PCR採檢壓力，指揮中心徵招基層診所也加入採檢行列，初步媒合190家參與。另外，自5/12起認定3類人快篩陽性形同確診，指揮中心也已和醫師們討論認定方式，相關細節待指揮中心今日記者會公布。