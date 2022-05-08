政府面對疫情「自大又無能」　趙少康：這樣怎麼還有人支持？

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情確診數7日已破4萬大關，中廣董事長趙少康批評，在疫情之下，這個政府要什麼沒有什麼，會有這樣的狀況就是因爲當局者自大又無能，「這樣的政府怎麼還有人支持？」

趙少康說，前年要口罩沒有口罩，去年要疫苗沒有疫苗，今年要快篩沒有快篩，確診暴增、醫護工作負荷和心理壓力瀕臨崩潰，要輕症隔離區沒有隔離區，馬上就會要病床沒有病床，要藥品沒有藥品。

世界主要國家新冠肺炎疫情已經從高峰走往下坡，我們才正要開始爬坡，看了人家兩年，該做什麼？學也應該學會了吧？怎麼好像什麼也沒學到？

趙少康表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中這些人都自認防疫做得很好，以為Omicron跟Alpha、Delta一樣，在台灣活不了幾天，傳不了幾個人，所以該準備快篩不準備，該設置輕症隔離區不設置，該訂購足夠藥品不訂購，該多準備中重症病房時不準備，立法院火速通過8000多億預算給這個政府做防疫、紓困使用，現在這些錢快用光了，都做了些什麼有效的防疫工作？

趙少康指出，而兩年多疫情下來，重創不少產業：餐飲、觀光酒店、國外旅遊、補教、文創、影視、表演藝術……另方面，只要跟這個政府關係良好的，卻乘機發了不少疫情國難財，200萬資本額的前小吃店能拿到這個政府16.5億、1700萬快篩劑的採購合約，就是冰山一角的好例子，陳時中還要拉下老臉替他辯護，「大公司也是從小公司變的」、「難道一定要給外國總代理不能給台灣經銷商賺錢？」「國民黨有本事來投標看看」……

趙少康認為，這件小孩玩大車的醜聞其實很簡單，就是和政府打好關係的有力人士自己不方便出面，先跟政府要到了16.5億的額度，再去找一家小公司出面，出了事趕快斷尾逃避，由小公司擔責任。想來有力人士找來做人頭的不會只有一家公司，放棄了高登還有其他公司，1700萬劑轉給其他公司就好了，錢還是一樣的賺。

趙少康批評，這個政府到底為人民做了什麼好事？外交很無力，邦交國一直斷，WHA也進不去開會；兩岸很緊張，役男兵役要延長到一年，浪費他們的青春；能源政策錯誤，時時處處小心會停電；2025綠能要20%，現在只有6%；PM2.5防不了，肺癌增加擋不住；物價一直漲就是薪資不漲；房價不斷升，社會住宅就是蓋不出來；買不起房子，養不起孩子，年輕人很苦悶；升學制度不斷改，高中國中學生更受苦……

趙少康提到，在美國，到連鎖藥房篩檢確診，免費給你5天份的藥，在新加坡，政府免費給你快篩劑及藥品。自大無能還不知道自己是自大無能，就是無恥。疫情越演越烈，確診及中重症、死亡的人數急遽暴增，這個政府已經傻眼沒招，防疫政策天天改，地方中央天天吵，這樣一個自大無能又無恥的政府，竟然還有人支持，真是讓人說不出是什麼道理。