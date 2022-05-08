　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政府面對疫情「自大又無能」　趙少康：這樣怎麼還有人支持？

▲▼趙少康 張亞中出席國民黨中央委員召開「改革從建立制度做起」記者會 史碩仁 卓伯源。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情確診數7日已破4萬大關，中廣董事長趙少康批評，在疫情之下，這個政府要什麼沒有什麼，會有這樣的狀況就是因爲當局者自大又無能，「這樣的政府怎麼還有人支持？」

趙少康說，前年要口罩沒有口罩，去年要疫苗沒有疫苗，今年要快篩沒有快篩，確診暴增、醫護工作負荷和心理壓力瀕臨崩潰，要輕症隔離區沒有隔離區，馬上就會要病床沒有病床，要藥品沒有藥品。
世界主要國家新冠肺炎疫情已經從高峰走往下坡，我們才正要開始爬坡，看了人家兩年，該做什麼？學也應該學會了吧？怎麼好像什麼也沒學到？

趙少康表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中這些人都自認防疫做得很好，以為Omicron跟Alpha、Delta一樣，在台灣活不了幾天，傳不了幾個人，所以該準備快篩不準備，該設置輕症隔離區不設置，該訂購足夠藥品不訂購，該多準備中重症病房時不準備，立法院火速通過8000多億預算給這個政府做防疫、紓困使用，現在這些錢快用光了，都做了些什麼有效的防疫工作？

趙少康指出，而兩年多疫情下來，重創不少產業：餐飲、觀光酒店、國外旅遊、補教、文創、影視、表演藝術……另方面，只要跟這個政府關係良好的，卻乘機發了不少疫情國難財，200萬資本額的前小吃店能拿到這個政府16.5億、1700萬快篩劑的採購合約，就是冰山一角的好例子，陳時中還要拉下老臉替他辯護，「大公司也是從小公司變的」、「難道一定要給外國總代理不能給台灣經銷商賺錢？」「國民黨有本事來投標看看」……

趙少康認為，這件小孩玩大車的醜聞其實很簡單，就是和政府打好關係的有力人士自己不方便出面，先跟政府要到了16.5億的額度，再去找一家小公司出面，出了事趕快斷尾逃避，由小公司擔責任。想來有力人士找來做人頭的不會只有一家公司，放棄了高登還有其他公司，1700萬劑轉給其他公司就好了，錢還是一樣的賺。

趙少康批評，這個政府到底為人民做了什麼好事？外交很無力，邦交國一直斷，WHA也進不去開會；兩岸很緊張，役男兵役要延長到一年，浪費他們的青春；能源政策錯誤，時時處處小心會停電；2025綠能要20%，現在只有6%；PM2.5防不了，肺癌增加擋不住；物價一直漲就是薪資不漲；房價不斷升，社會住宅就是蓋不出來；買不起房子，養不起孩子，年輕人很苦悶；升學制度不斷改，高中國中學生更受苦……

趙少康提到，在美國，到連鎖藥房篩檢確診，免費給你5天份的藥，在新加坡，政府免費給你快篩劑及藥品。自大無能還不知道自己是自大無能，就是無恥。疫情越演越烈，確診及中重症、死亡的人數急遽暴增，這個政府已經傻眼沒招，防疫政策天天改，地方中央天天吵，這樣一個自大無能又無恥的政府，竟然還有人支持，真是讓人說不出是什麼道理。

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
轟！陣頭遶境狂炸高空煙火　警制止遭信眾阻擋爆衝突
女兒把「她的全部」送媽媽！　脫口一句話萬人暖哭
空姐上空自拍！　嗨喊「胸型升級」GG了
《原子少年》成員爆渣男！5女受害　未滿20歲被揍到失明
快訊／20歲男女嚴重自撞！　全身骨折雙亡
快訊／吳姍儒確診首發聲！　自責「3天沒出門仍染疫」
連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！　她大哭走人
加州取消口罩令！學生確診暴增4倍　多所學校緊急停課
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國台辦願助買快篩！柯文哲：若當國際貿易　按國際商業往來條約處理

快訊／國民黨中山大同初選出爐　前主播柳采葳、王浩接班人高世俊出線

柯文哲主張「抗病毒藥物從寬使用」　建「社區醫生系統」配對急門診病患

政府面對疫情「自大又無能」　趙少康：這樣怎麼還有人支持？

快訊／台北市議員鍾佩玲確診「無症狀」　嘆「母親節真是不平靜」

連爆快篩之亂內幕被禁言　徐巧芯：3個月後見

轟台灣共存方式很原始　國民黨醫療委員會：政府任由人民被病毒淘汰

國台辦稱願助台買快篩　陸委會：應先悲憐封城中的苦難人民

專責病床要滿載中央下令「增加至30%」　柯文哲：公衛史沒發生過

「老天鵝娛樂」辦台中市長民調　盧秀燕72%、蔡其昌28%

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

母親節前夕陳志強忍淚送媽媽最後一程　準媳婦曾智希陪整路：在天堂看我們

國台辦願助買快篩！柯文哲：若當國際貿易　按國際商業往來條約處理

快訊／國民黨中山大同初選出爐　前主播柳采葳、王浩接班人高世俊出線

柯文哲主張「抗病毒藥物從寬使用」　建「社區醫生系統」配對急門診病患

政府面對疫情「自大又無能」　趙少康：這樣怎麼還有人支持？

快訊／台北市議員鍾佩玲確診「無症狀」　嘆「母親節真是不平靜」

連爆快篩之亂內幕被禁言　徐巧芯：3個月後見

轟台灣共存方式很原始　國民黨醫療委員會：政府任由人民被病毒淘汰

國台辦稱願助台買快篩　陸委會：應先悲憐封城中的苦難人民

專責病床要滿載中央下令「增加至30%」　柯文哲：公衛史沒發生過

「老天鵝娛樂」辦台中市長民調　盧秀燕72%、蔡其昌28%

轟！彰化市區陣頭遶境高空煙火狂炸　警制止遭信眾阻擋爆衝突

被藍鳥DFA找到新工作　日裔好手轉戰大都會

母親節幫媽媽埋單！銀行刷卡優惠一次看　最高回饋17%

國台辦願助買快篩！柯文哲：若當國際貿易　按國際商業往來條約處理

遭套想攤平？零股小散戶助陣　台積電股東人數破133萬創新高

快訊／國民黨中山大同初選出爐　前主播柳采葳、王浩接班人高世俊出線

媳婦遭變態巫師「軟禁+性侵」79天！　婆婆竟是主謀

租客2年後退租！女房東一進門震驚「比租前更乾淨」　對比圖曝光

母親節前夕花蓮增803確診　徐榛蔚：非同住家人避免聚餐

調酒無限暢飲！入住「四鐵共構」酒店眺山景、享6鹹6甜泰式下午茶

7歲弟硬要坐海盜船「五官失控」　表情很母湯網笑：可以出表情包

政治熱門新聞

國台辦稱願助台買快篩　陸委會回應

專責病床要滿載中央下加床　柯：公衛史沒發生過

民眾買嘸快篩　黃珊珊：這不是共存是棄守

民眾湧防疫急門診　柯文哲籲刷悠遊卡

快訊／柯文哲估12日醫院滿床　宣布4原則：確診住家裡、家人住親友家

「老天鵝娛樂」辦台中市長民調　盧秀燕72%、蔡其昌28%

陳時中還要選北市嗎？　王世堅點名3人選：不是非他不可

汐止國泰急診塞爆　侯友宜喊話中央：加速「快篩陽視同確診」

快訊／本土確診破4萬！柯文哲預言「中南部追上來」：案例數會飆更快

國民黨醫療委員會：政府任由人民接受病毒「淘汰」

連爆快篩之亂內幕被禁言　徐巧芯：3個月後見

幕後／新北400萬人口「疫情最前線」　侯友宜每天睡不到5小時防醫療崩盤

快訊／北市宣布5／9開設兒童防疫門診　看診時間、地點、條件出爐

快訊／台北市議員鍾佩玲確診「無症狀」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

峮峮趴地玩狗「領口往下掉」　網急喊：走光了！

Sandy確診！錄影工作緊急喊卡

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

24歲財富自由「月賺60萬」嘆空虛！他公開總資產

前夫「母親節要帶孩子走」　名嘴女醫7字回嗆

錢薇娟錄影一半...突遭圍觀阿姨嗆聲！

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面