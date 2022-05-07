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快訊／北韓又朝東「試射飛彈」　為今年第15次武力示威

▲▼北韓官媒公開3月25日試射2枚新型戰術誘導飛彈畫面，據稱其飛行600公里。（圖／達志影像）

▲北韓稍早又試射飛彈。圖為北韓官媒公開3月25日試射2枚新型戰術誘導飛彈畫面，據稱其飛行600公里。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，南韓聯合參謀本部於稍早的下午2時9分（台灣時間下午1時9分）指出，北韓（朝鮮）於稍早的今（7）日下午朝東海（日本海）試射飛彈，推測為潛射彈道飛彈（SLBM）。目前軍方尚在進行飛彈種類、飛行高度、飛行距離等相關數據分析。

依據南韓軍方先前慣例，若北韓進行短程彈道飛彈以上的試射，便會在數分鐘以內向各界媒體發布相關訊息。繼北韓於本月4日中午12時從平壤順安飛行場試射一枚疑似為洲際彈道飛彈，當時射程為470公里、頂點高度為780公里、最快速度為11馬赫；7日又再度進行試射，是今年以來第15次的軍事挑釁，也是南韓總統當選人尹錫悅正式就職總統倒數前3天所進行的試射。

日本海上保安廳發表聲明指出，他們在當地時間下午2時11分收到防衛省通報，指北韓朝日本海（東海）方向發射導彈，目前防衛省正在評估對日本造成的影響。

據悉，北韓於4日試射飛彈後，並未依照慣例在隔日清晨大舉報導飛彈試射一事，南韓專家分析，很有可能是該次試射失敗、或是結果未達平壤當局所要求，才未在官媒大幅報導。

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