池上米再升級！穀物乾燥中心啟用　乾燥濕穀效能增倍

▲▼台東池上鄉穀物乾燥中心啟用典禮，縣長饒慶鈴（左四）出席參加剪綵。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

水稻是台東縣重要產業，其中池上米更是享譽全國，為解決農業缺工、濕穀烘乾不及等需求，台東縣府協助池上鄉公所與農會爭取成立穀物乾燥中心，5日辦理啟用典禮。縣長饒慶鈴提到，籌劃建置穀物乾燥中心，縣政府協助爭取花東基金2700萬元經費挹注，有了全新的乾燥中心，可協助農民降低乾燥成本及增加收益。

▲▼啟用典禮請來醒獅團表演助陣。

饒慶鈴表示，池上鄉農會過去幾年連續穩坐全國良質米競賽「米王」，成績有目共睹。全縣水稻種植面積約6266公頃，其中池上鄉種植面積約1514公頃，占全縣種植面積約24.16%，在縣府等單位輔導下獲得110年全國「精饌米獎」大賽中台灣有機米組及台灣好米組冠軍，同時為發展台東友善慢活及有機農業，縣府積極輔導池上鄉稻作取得有機驗證，水稻有機驗證面積更達136.47公頃，池上米可謂質量並重。

縣府近年持續為池上鄉農會爭取設備補助及改善提升，同時為輔導池上米產業再升級，於2020年協助公所爭取花東基金經費，辦理「發展池上鄉區域稻米產業乾燥中心建設計畫」，解決農民濕穀來不及烘乾而無法繳交的困境。

▲穀物乾燥中心增設12噸烘乾設備12台及32噸烘乾設備7台，相較原有設備的濕穀乾燥量，每日可處理達兩倍約812噸的乾燥濕穀。

藉由新增乾燥及低溫儲存設備，預期可解決目前稻穀收購調節集中烘乾及低溫儲存不足之窘境。此外透過乾燥中心內2座粗糠爐，將粗糠循環再生利用，取代燃油烘乾，可大幅降低烘乾成本，且燃燒後產生的炭化稻殼，可回歸稻田改善土壤，增加有機質肥料，提升農田地力，讓台東池上米不僅品質再升級，且更符合節能減碳種植目標，達成資源永續利用發展。

農業處長許家豪說明，池上鄉區域稻米產業乾燥中心啟用後，除了設置地標性景觀廠房吸引民眾拍照打卡外，內部增設有12噸烘乾設備12台及32噸烘乾設備7台，相較原有設備的濕穀乾燥量，目前每日可處理達兩倍約812噸的乾燥濕穀。此外另設有粗糠爐2座，而低溫倉儲則增加容納3500公噸乾稻穀（250噸低溫稻穀儲存桶12座及500噸平倉冷藏庫）。

