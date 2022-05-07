　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

池上米再升級！穀物乾燥中心啟用　乾燥濕穀效能增倍

▲▼台東池上鄉穀物乾燥中心啟用典禮，縣長饒慶鈴出席參加剪綵。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東池上鄉穀物乾燥中心啟用典禮，縣長饒慶鈴（左四）出席參加剪綵。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

水稻是台東縣重要產業，其中池上米更是享譽全國，為解決農業缺工、濕穀烘乾不及等需求，台東縣府協助池上鄉公所與農會爭取成立穀物乾燥中心，5日辦理啟用典禮。縣長饒慶鈴提到，籌劃建置穀物乾燥中心，縣政府協助爭取花東基金2700萬元經費挹注，有了全新的乾燥中心，可協助農民降低乾燥成本及增加收益。

▲▼台東池上鄉穀物乾燥中心啟用典禮，縣長饒慶鈴出席參加剪綵。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼啟用典禮請來醒獅團表演助陣。

饒慶鈴表示，池上鄉農會過去幾年連續穩坐全國良質米競賽「米王」，成績有目共睹。全縣水稻種植面積約6266公頃，其中池上鄉種植面積約1514公頃，占全縣種植面積約24.16%，在縣府等單位輔導下獲得110年全國「精饌米獎」大賽中台灣有機米組及台灣好米組冠軍，同時為發展台東友善慢活及有機農業，縣府積極輔導池上鄉稻作取得有機驗證，水稻有機驗證面積更達136.47公頃，池上米可謂質量並重。

▲▼台東池上鄉穀物乾燥中心啟用典禮，縣長饒慶鈴出席參加剪綵。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣府近年持續為池上鄉農會爭取設備補助及改善提升，同時為輔導池上米產業再升級，於2020年協助公所爭取花東基金經費，辦理「發展池上鄉區域稻米產業乾燥中心建設計畫」，解決農民濕穀來不及烘乾而無法繳交的困境。

▲▼台東池上鄉穀物乾燥中心啟用典禮，縣長饒慶鈴出席參加剪綵。（圖／台東縣政府提供，下同）

穀物乾燥中心增設12噸烘乾設備12台及32噸烘乾設備7台，相較原有設備的濕穀乾燥量，每日可處理達兩倍約812噸的乾燥濕穀。

藉由新增乾燥及低溫儲存設備，預期可解決目前稻穀收購調節集中烘乾及低溫儲存不足之窘境。此外透過乾燥中心內2座粗糠爐，將粗糠循環再生利用，取代燃油烘乾，可大幅降低烘乾成本，且燃燒後產生的炭化稻殼，可回歸稻田改善土壤，增加有機質肥料，提升農田地力，讓台東池上米不僅品質再升級，且更符合節能減碳種植目標，達成資源永續利用發展。

農業處長許家豪說明，池上鄉區域稻米產業乾燥中心啟用後，除了設置地標性景觀廠房吸引民眾拍照打卡外，內部增設有12噸烘乾設備12台及32噸烘乾設備7台，相較原有設備的濕穀乾燥量，目前每日可處理達兩倍約812噸的乾燥濕穀。此外另設有粗糠爐2座，而低溫倉儲則增加容納3500公噸乾稻穀（250噸低溫稻穀儲存桶12座及500噸平倉冷藏庫）。
 

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
快訊／兒童確診竟「橫紋肌溶解」！　羅一鈞回應
快訊／台中飆破2500例！　盧秀燕宣布開設「兒童得來速」就醫
居隔只匡同住親友！　網揪1關鍵嗆「陳時中自打臉」
陳時中認「重症比例會再增加」！　曝應對措施
今確診死達11人　陳時中有信心：致死率不會像去年那麼高
快訊／確診孕婦「母嬰」雙亡！使用瑞德西韋　初判死因曝
快訊／未來輕症、無症狀得「自己照顧自己」　最新政策曝
快訊／職場有確診「同事免居隔」！　最新指引出爐
快訊／確診解隔放寬！　居家照護7天「無需採檢」直接解隔
快訊／金管會喊話：防疫保單不會賠不到！　呼籲保戶「1件事」
快訊／單日增11死創新高！　40多歲女路倒送醫不治
快訊／「亂刀砍死」前妻新歡！　高雄命案兇手落網了
快訊／停課標準變更！國小同班停3天　國高中只匡「九宮格同學」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

海洋意象勇者無懼 成功警分局特製款口罩凝聚團隊精神

八大從業人員領取快篩剩3581劑　南投縣衛生局將機動發送

台東慶祝111年五一勞動節　饒慶鈴表揚82位模範勞工

疫情升溫！　北港警分局戶外偵訊區加強出入嚴控

花蓮慈院啟動快篩陽性篩檢站　緩解生理與心理症狀雙管齊下

日本自民黨青年局參訪團　赴基隆參觀首相岸田文雄先祖故居

屏東縣111年模範母親表揚　93歲曾李暖桃媽獲獎

代理所長上香好釆頭　上任當晚逮獲通緝犯

台東歡慶母親節　饒慶鈴頒獎表揚全縣20位模範母親

家扶旗津服務處＋移民署共同助新住民圓夢　考上丙級烘焙證照

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

顧家柴門口癡等爸回來　媽傻眼：還有我陪你啊

選舉造勢里民太熱情！　「激動毛鐵粉」追車歡迎

【Fred吃上癮】愛心早餐第一首選！炭烤豬排總匯三明治

【Fred吃上癮】清冰箱換季料理！麻辣鍋底乾拌滷味

海洋意象勇者無懼 成功警分局特製款口罩凝聚團隊精神

八大從業人員領取快篩剩3581劑　南投縣衛生局將機動發送

台東慶祝111年五一勞動節　饒慶鈴表揚82位模範勞工

疫情升溫！　北港警分局戶外偵訊區加強出入嚴控

花蓮慈院啟動快篩陽性篩檢站　緩解生理與心理症狀雙管齊下

日本自民黨青年局參訪團　赴基隆參觀首相岸田文雄先祖故居

屏東縣111年模範母親表揚　93歲曾李暖桃媽獲獎

代理所長上香好釆頭　上任當晚逮獲通緝犯

台東歡慶母親節　饒慶鈴頒獎表揚全縣20位模範母親

家扶旗津服務處＋移民署共同助新住民圓夢　考上丙級烘焙證照

Dara夢幻鞋牆公開，全是搶不到的限量鞋！3招穿搭超有料　回頭率立刻Up　

確診地圖曝「新北破10萬確診」！居隔單僅同住親友「1類人也適用」

兒童確診新冠「橫紋肌溶解」　羅一鈞：病毒感染罕見併發症

世界衛生大會5月底登場！陳時中：將派次長前往「我節骨眼不方便」

快訊／台中飆破2500例　盧秀燕宣布開設「兒童得來速」就醫

停課新制影響台大採全校遠距教學？潘文忠：不衝突、可持續進行

陳時中認「社區藏確診黑數」　2原因曝：感染後只有一半會被確診

假訊息攻擊台灣「連9年世界最多」　國防院拋3招抵抗中國認知戰

竹市+457！37校持續停課停班中　共累積2431例確診

非洲醫師來台相伴一生　婦欲匯款10萬元...警方阻詐保住血汗錢

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

地方熱門新聞

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

蕭煌奇演唱會　鄭文燦曝他被「蔡主席」發掘

台東地下黃金「有新發現」　尋寶人信心大增

有獎金！　Home+中嘉寬頻在地影像培力與徵件

男狂加「霸王油」還想騙　租車到期也不還

疫情海浪淹廟會女神團！新創化粧品成浮木　創辦人跪謝母恩

桃園繡球花季將登場　掌握交通資訊輕鬆賞花

台南市公布最新版停課標準

台南市勞工局5月職場ㄟ大小事講座登場

國中及補習班國三改採線上教學

台東快篩劑實名制上路　30家藥局8衛生所服務

台南東區公寓火警搶救1人送醫

澎湖8歲女童落海！岸巡急救援

台東今日+169　明起新增3鄉鎮衛生所提供快篩試劑販售

更多熱門

相關新聞

台東縣池上農會穀物乾燥中心　今落成啟用

台東縣池上農會穀物乾燥中心　今落成啟用

台東縣池上鄉農會穀物乾燥中心5日落成啟用典禮，立委劉櫂豪、農委員副主委陳添壽、池上鄉公所、池上鄉農會等參與剪綵儀式。劉櫂豪表示，池上鄉稻米品質優良遠近馳名，為了幫助農民提升稻米品質，109年特協助池上鄉公所向花東基金爭取補助2700萬元舉辦「發展池上鄉區域稻米乾燥中心建設計畫」，加上農委會補助稻米冷藏設備及農產品加工及冷鍊設備補助1000萬元、改善濕穀採後處理量能計畫補助2625萬元，整合納入，合計總經費6325萬元，非常欣慰今天在大家的通力合作下終能順利落成啟用，盼能幫助農民降低稻穀乾燥成本，提升品質，

醫示警「2類人超危急」：該升級就升級

醫示警「2類人超危急」：該升級就升級

TOYOTA RAV4日規小改款時間曝光

TOYOTA RAV4日規小改款時間曝光

三陽MAXSYM TL黃牌大羊改款升級

三陽MAXSYM TL黃牌大羊改款升級

面對Omicron海嘯　台灣選擇躺平？

面對Omicron海嘯　台灣選擇躺平？

關鍵字：

池上米升級穀物乾燥中心啟用濕穀效能增倍

讀者迴響

熱門新聞

國道往南開！「母親節返鄉潮」他驚呆：怎麼可能

郁方580萬奧迪「二手價68萬」2天內賣掉

跟跳劉畊宏健身操！女粉身材變化網羨炸

快訊／今增11死！本土狂飆4萬6377例

新北確診孕婦高燒昏迷！搶救3天今晨逝世　胎兒昨不治　

高雄20歲女確診被旅館趕出！台南街頭攔警車求救

她頭破竟被護理師脫衣揉胸！醫院付45萬封口費

國高中到大學取消全班、全校停課

她暈船愛上炮友　在「保險套戳洞」遭判6個月

急診2護理師顧百人！工會宣告台大醫院「失守」

19歲妹喜嫁矮個大叔！　新郎1特長秒贏眾普男

賀瓏台上突脫稿遭警告！

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

媽告別式在母親節前夕！陳志強低頭「看最後一面」忍淚

婚後秒變勞碌命3星座女公開！

更多

最夯影音

更多
60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》
休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面