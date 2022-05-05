各國快篩價格一次看　林靜儀嘆：台灣是個吃米不知米價的地方

▲本土疫情延燒，民眾搶購快篩。（資料照／記者姜國輝攝）

記者皮心瑀／台北報導

家用快篩實名制上路，民眾可持健保卡/居留證至健保特約藥局或偏鄉衛生所，按照身分證字號尾數比對，就可購買1份5劑，每劑100元的快篩，但仍遭批評價格太貴。對此，民進黨立委林靜儀比較了各國的快篩試劑價錢，並稱「台灣是個吃米不知米價的地方啊。」

林靜儀指出，目前國內實名制為羅氏快篩試劑，指揮中心進口價格為95元，另加倉儲、包裝、物流運輸、藥局販售等費用，因此售價100元，而像是新加坡售價為166元、泰國206元、德國253元、日本380元、美國則缺貨，並呼籲快篩試劑下個星期應該數量會更多，請大家不用囤貨。

▲各國快篩試劑價格。（圖／翻攝臉書）

林靜儀說，自己目前雖然確診，但仍線上工作與國外媒體談為什麼今年防疫政策與過去不同。首先，國內經過二年多團結防疫，基本防疫知識都已經深入習慣，對於防疫的認知與病毒的概念都多數完備，與2020年對於新病毒的不安已明顯不同。

第二，我國施打的是真的有防疫力的疫苗，而且疫苗覆蓋率相對足夠，加上目前資訊看起來omicron傳播力雖強，但致病力較弱，進入流感化，民眾對於感染的恐懼降低，倒是對於隔離造成的生活不便比較反彈了。

最後，在採取嚴格的防疫措施二年多，大家也認真完成疫苗接種之後，回到正常生活已是全民共識。

林靜儀表示，其實以前每年流感季節，出現發燒、骨頭痠痛及咳嗽等症狀，到醫院檢查時若醫師懷疑為流感，才會給予流感快篩，若流感快篩陽性，沒有其他嚴重併發症，則給予克流感自行回家服用；大家也都曾遇過同事確診為流感，也都只是注意免疫力而已，沒有像目前這麼嚴格的匡列通報；相信政策會逐漸走向如此。