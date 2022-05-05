快訊／黃珊珊曝北市很快每日破萬 「車來速」每輛3、 4人快篩陽

▲士北科PCR車來速首日，湧現不少車潮。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

記者皮心瑀／台北報導

為提升PCR採檢量能，台北市政府於4日啟動北士科PCR採檢站車來速，上路首日卻出現塞車情形。副市長黃珊珊指出，車輛很多，大排長龍，「主要是因為每一輛車裡幾乎都有三、 四位快篩陽性的民眾來篩檢PCR」，並強調北市即將要面對過幾天就可能每日確診數破萬的考驗，必須要守住醫院的「醫療量能」。

黃珊珊說，當快篩陽性的病患數量超過PCR量能，確診數就會呈現停滯，大量黑數會產生，無症狀的快篩陽性可能要好幾天才做得到PCR檢測，這種狀況會變成常態，所以，到時候，快篩陽等同確診，自主管理安靜在家度過10天，中重症才通報，保持醫療量能不崩潰，才能守護重症病人。

黃珊珊表示，疫情正值向上陡升的高峰，確診者心理的恐慌遠勝於身體的不適狀況，這段解封前的痛苦過渡期，最重要的是人心的安定。自己中午到了車來速的現場，看到台北市民的水準讓她非常感動，大家安靜的在快篩站排隊，ㄧ家人帶著孩子都快篩陽，孩子還要考會考，她跟他們說不要緊張，爸爸反而跟他們說：「我們坐在車裡吹冷氣，你們醫護人員在太陽下，你們才辛苦」。

至於北農疫情，黃珊珊強調，市府會盡ㄧ切努力，昨天晚上十一點半，她也到台北農產運銷公司查看入場的流程，除了要用通行證證明打過三劑疫苗以外，還要提出陰性的快篩試劑回收，北農公司是大台北地區最重要的蔬果批發市場，穩定價格與貨量是最重要的任務。