醫控輕症收院健保不給付　陳時中：分流很重要「不可能臨時蓋醫院」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

有高雄醫師向媒體投訴，收到疾管署公文，若收受輕症確診者住院，將不給付健保，院方需自行吸收，質疑中央不該將責任推給醫院。指揮中心指揮官陳時中則表示，輕重症分流非常重要，也不可能臨時建醫院，希望大家配合，「但若有特殊情況也可被諒解。」

陳時中說明，新冠病毒變化多端，不可能無限制供應病床，也不可能臨時建醫院。「輕症分流非常重要，專家討論分流是必要的，請大家配合。」不過他也強調，這些都是原則，若有些特殊情況都可以被諒解，「只是避免大量例行性不符合規則的收治，所以才發文提醒大家。」

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醫療應變組副組長羅一鈞也指出，無症狀輕症的住院病患，最好符合分流收治年齡，無症狀者也不希望留在醫院太久，以住院五天為限。針對給付部分，羅一鈞也承諾會審酌研議，「不會一定就是不予給付，但要由醫院提出報告，為何要收治超過五天以上情形。」

羅一鈞說，理解醫院急診病患驗出新冠陽性，可順便收治醫院的想法，但若讓太多無症狀、輕症又不屬於高風險年齡的個案在病房，恐會衝擊醫療量能。「這段期間要抓好分流收治原則，當然會啟動必要稽查，確認醫院有無過度留置狀況。」