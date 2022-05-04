　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

921平價住宅先租後售爭議修法解套　84戶災民130萬圓購屋夢

▲921平價住宅專案讓售購屋點交，住戶歡喜領權狀（下同）。（圖／南投縣政府提供）

▲921平價住宅專案讓售購屋點交，住戶歡喜領權狀（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府於921震災後，於全縣6處興建平價住宅，當初依據《921震災重建暫行條例》相關規定，採先租後售方式承租給災民及有資格者，但因該條例已廢止，為解決承租者的購屋需求，縣府特別修改《南投縣縣有財產管理自治條例》，以專案讓售方式，賣給具資格的平價住宅承租戶，可承購戶數有122戶，從107年開始分3年3期執行，目前共完成84戶。

縣府於4月29日辦理921平價住宅109年度專案讓售權狀點交儀式，建設處長李正偉及縣議員林芳伃、王彩雲、鎮長廖志城、北梅里長林輝彰等多位地方代表到場，將建物及土地權狀一一發給完成購屋的受災戶，祝賀災民們10多年來的購屋問題順利解決，也相當肯定縣長林明溱願意展現最大的誠意和魄力，也都很感謝縣府團隊的努力。

▲921平價住宅專案讓售購屋點交，住戶歡喜領權狀。（圖／南投縣政府提供）

▲921平價住宅專案讓售購屋點交，住戶歡喜領權狀。（圖／南投縣政府提供）

李正偉表示，縣府在評估照顧弱勢及社會資源公正分配原則，並考量承租戶經濟能力及承購意願、房屋售價規範與辦法後，於106年1月修正《南投縣縣有財產管理自治條例》，找到法源與優惠的計價方式，將平價住宅以專案讓售方式，賣給具資格的的承租戶。

而針對承租戶們有關讓售金額、租金全額抵扣、銀行貸款、繼承等問題，縣府也站在民眾的角度，給予最大優惠與正面回應，一圓災民的購屋夢；依各戶坪數大小計算，大多數住戶約再繳100至130萬元的購屋金，就能買到房子。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
被陳時中拿「印度神童」比較　柯文哲回應了
確診哥曝「9個東西快準備」　網狂讚實用：第6點超重要
1張圖秒懂「快篩陽、收到接觸警示」該怎辦　醫：別等通知了
5張「防疫保單」停售！　被快篩陽視為確診嚇到
快篩1條線「睡醒變2條」算確診？　醫師解答了
快訊／今+28420例！新北「單日首破萬例」　全台各縣市數據
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

921平價住宅先租後售爭議修法解套　84戶災民130萬圓購屋夢

臺南移居、宜居臺南　適合過日子的好地方

推廣潔牙顧健康　台東縣府舉辦學童潔牙線上觀摩

跟蹤騷擾就是犯罪！跟騷法 6／1上路　恆警配合福安宮加強宣導

打火兄弟全年無休　世界消防員日縣長贈消防分隊米乖乖

關山米國學校取得興辦事業許可　建物多元再利用

疫情衝擊　屏東黑鮪魚文化觀光季5／7海洋音樂會延期

突破使用限制！台東米國學校獲興辦事業許可 　朝多元功能規劃

台東兩處人工濕地生態導覽「全程免費」　8場次即日起報名

落實金融機構反詐騙宣導　嘉義警攜手金融行庫成功阻詐

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

921平價住宅先租後售爭議修法解套　84戶災民130萬圓購屋夢

臺南移居、宜居臺南　適合過日子的好地方

推廣潔牙顧健康　台東縣府舉辦學童潔牙線上觀摩

跟蹤騷擾就是犯罪！跟騷法 6／1上路　恆警配合福安宮加強宣導

打火兄弟全年無休　世界消防員日縣長贈消防分隊米乖乖

關山米國學校取得興辦事業許可　建物多元再利用

疫情衝擊　屏東黑鮪魚文化觀光季5／7海洋音樂會延期

突破使用限制！台東米國學校獲興辦事業許可 　朝多元功能規劃

台東兩處人工濕地生態導覽「全程免費」　8場次即日起報名

落實金融機構反詐騙宣導　嘉義警攜手金融行庫成功阻詐

共融式新玩法！宜蘭羅東「船型溜滑梯」吸睛又刺激　還內建噴水池

金門+20！居家照護關懷中心明啟動　縣府發布人員召募令

「2瓶啤酒不會超標」自信一吹GG了　累犯照片將上網...秒變網紅

日公務員家訪被拒　見蒼蠅四竄秒報警！竟在廁所發現個案屍體

日增確診直逼3萬例！林右昌拋3條救命線　盼疫情「軟著陸」

Ella被兒子「捧臉殺」心動爆擊！曝勁寶日常「撩媽」天天過母親節

921平價住宅先租後售爭議修法解套　84戶災民130萬圓購屋夢

彰化今飆增312例　衛生局長籲：下周恐破千...要有流感化準備

丹妮婊姐登機「空服員對她狂笑」　突收手寫信大反轉網：現代月老

嘉縣布袋消防員快篩陽性　分隊急清消...PCR結果鬆口氣

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

地方熱門新聞

羅智強入籍桃園　龜山區42年老公寓是新家

被爆獨厚台積電子女！油廠國小評估改制科學實中喊卡

澎湖＋15！夜店狂嗨4人先後確診

嘉義水上荔枝椿象暴增　小黑蚊入侵

台61線雙向觀音至永安路段　5/4-8交通管制

桃園加快居隔通知　已補發1萬7千份

蔡宗豪獲謝龍介、趙少康、羅智強力挺支持

台南學校教職員工生快篩試劑6日起在校領取

台南騎樓障礙重重勿再漠視人行安全

高雄李家大院賀台南南區灣裡文聖堂安座

台南法拍會入帳186萬元

安心即時上工計畫再延長1年

台東快篩劑實名制上路　30家藥局8衛生所服務

有好康！打滿3劑台東住宿買二送一

更多熱門

相關新聞

入住2年不能用公設！他怒問合理性　網友一面倒批「不EY」

入住2年不能用公設！他怒問合理性　網友一面倒批「不EY」

公設是不少民眾買房時的重要考量點，然而，有位網友卻抱怨，很多公設買房前都說沒問題，但入住2年後都遲遲未啟用，他詢問：「這樣正常嗎？」對此，業者表示，啟用流程需先經管委會點交，耗時1~2年都還算常見。

法拍得標進屋見「門窗全無」傻眼　專家曝最佳解法

法拍得標進屋見「門窗全無」傻眼　專家曝最佳解法

法拍獲利2成的時代結束了！　老司機專挑2種冷門物件下手

法拍獲利2成的時代結束了！　老司機專挑2種冷門物件下手

鐵路地下化半拆戶點交過程平和

鐵路地下化半拆戶點交過程平和

連祖先牌位都留下！標法拍屋撿便宜　入屋驚見垃圾山

連祖先牌位都留下！標法拍屋撿便宜　入屋驚見垃圾山

關鍵字：

921平價住宅讓售點交

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

蕾菈當眾解開內衣脫了！罕見大尺度火辣片瘋傳

快訊／死亡+5！今本土狂飆2萬8420例、境外增67

麻古茶坊限時3天買1送1！

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

1歲兒高燒40.6度「血氧剩92」！小煜警示必備3救命物資

打3劑疫苗無慢性病！22歲閨蜜「確診重症去世」

原本快篩1條線　睡完午覺「變2條」驚醒

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

快訊／20多歲女重症死「發病到死亡僅6天」

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面