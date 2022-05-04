921平價住宅先租後售爭議修法解套　84戶災民130萬圓購屋夢

▲921平價住宅專案讓售購屋點交，住戶歡喜領權狀（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府於921震災後，於全縣6處興建平價住宅，當初依據《921震災重建暫行條例》相關規定，採先租後售方式承租給災民及有資格者，但因該條例已廢止，為解決承租者的購屋需求，縣府特別修改《南投縣縣有財產管理自治條例》，以專案讓售方式，賣給具資格的平價住宅承租戶，可承購戶數有122戶，從107年開始分3年3期執行，目前共完成84戶。

縣府於4月29日辦理921平價住宅109年度專案讓售權狀點交儀式，建設處長李正偉及縣議員林芳伃、王彩雲、鎮長廖志城、北梅里長林輝彰等多位地方代表到場，將建物及土地權狀一一發給完成購屋的受災戶，祝賀災民們10多年來的購屋問題順利解決，也相當肯定縣長林明溱願意展現最大的誠意和魄力，也都很感謝縣府團隊的努力。

李正偉表示，縣府在評估照顧弱勢及社會資源公正分配原則，並考量承租戶經濟能力及承購意願、房屋售價規範與辦法後，於106年1月修正《南投縣縣有財產管理自治條例》，找到法源與優惠的計價方式，將平價住宅以專案讓售方式，賣給具資格的的承租戶。

而針對承租戶們有關讓售金額、租金全額抵扣、銀行貸款、繼承等問題，縣府也站在民眾的角度，給予最大優惠與正面回應，一圓災民的購屋夢；依各戶坪數大小計算，大多數住戶約再繳100至130萬元的購屋金，就能買到房子。