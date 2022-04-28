中橫關原段坍方驚悚空拍曝！整片山滑落阻斷道路　這次要修到5／11

▲中橫關原段大規模崩坍空拍圖。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中橫公路台8線關原災害路段，4月 26日清晨發生大規模崩塌，崩塌規模高達220公尺擴及稜線，影響路段長達200公尺，坍土方高約150公尺，估計坍土方量達20萬立方公尺以上，災害發生後公路總局第四區養護工程處成立緊急應變小組並成立前進指揮所搶修，預計以5月11日搶通開放通行為目標。

災後搶修團隊接連應用無人飛行載具對災害路段進行空拍掌握災區全面狀況並建立3D影像地表模型，目前災況除災區117k+250~+450坍方土石堆積、117k+300既有明隧道遭坍方土石掩埋及東側上方邊坡持續有抽坍落石，極可能影響後續搶修進度，並且已進一步得知117k+350上方坡面仍殘留大量下滑不穩定之岩楔須清除，搶修團隊已動員機械於崩塌坡面開築便道，將由上而下清除。

▲第四區養護工程處成立緊急應變小組並成立前進指揮所搶修。

另外，117k+360~+460範圍內路基長達100公尺遭崩坍土石沖失須重建，目前以5月11日搶通開放通行為目標，搶修團隊也特別強調，災害路段地質以風化的板岩及變質砂岩為主，岩層相當破碎，26日大崩塌後岩楔仍持續崩落中，截至目前東端抽坍落石從未停止，所以暫時仍僅能於災區西端進行單側搶修，基於現場各種不利因素，後續並不排除因地質狀態及天候等不確定因素影響，如再發生擴災情形，將隨時滾動檢討搶修策略並調整搶通時間。

▲公路總局建議替代道路圖。

本次中橫公路台8線117k+400大規模崩坍災害道路阻斷，搶修期間實施遠、近端封閉道路，日間封閉114.6k~126k 關原（合歡派出所前）至神木路段；夜間封閉114.6k~151.7k 關原至洛韶路段，搶修期間原行駛本路線民眾暫時改繞行其他路線。

公路總局呼籲用路人，山區道路豪雨或連續降雨、地震後易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。