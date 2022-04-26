中橫關原段又斷！大規模山崩...土石掩埋200m　至少5天才能搶通

▲▼崩坍範圍長達200公尺，坍土堆高約150公尺，坍土方量初估約20萬立方公尺。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中橫公路台8線117.4k關原災害路段，26日清晨上邊坡發生大規模崩塌，上邊坡高約200公尺發生崩坍滑落，範圍長達200公尺，坍土堆高約150公尺，坍土方量初估約20萬立方公尺以上，目前仍有土石持續滾落，所幸25日公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段搶修團隊已先行封閉道路，因此本次未造成人車受困災害及傷亡。

26日早上7時公路總局第四區養護工程處及太魯閣工務段已成立緊急應變小組，立即於災點前350m處隙地成立前進指揮所，目前持續封閉關原（合歡派出所前）至神木路段（114.6k~126k）避免民眾進入。

養護工程處表示，初計搶通時間可能需5天以上，且不排除因後續災況改變而延長搶通時間；搶修期間原行駛本路線民眾，用路人請暫時改繞行其他路線。

公路總局籲請用路人，山區道路豪雨（或連續降雨）、地震後易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

