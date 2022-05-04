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男大生改名「高價鮭魚」1年仍不後悔　2天賺11萬甩鈔票：超級爽

▲▼男大生改名「高價鮭魚」1年仍不後悔　2天賺11萬甩鈔票。（圖／翻攝dinner lin College YouTube）

▲男大生透過改名「高價鮭魚賺錢。（圖／翻攝dinner lin College YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本知名連鎖迴轉壽司壽司郎去年舉辦「姓名中有鮭魚」就可以免費用餐，同音可以打折的優惠，引發全台「鮭魚之亂」，有高達331人參加。其中，一名國立中字輩大學的林姓男大生將姓名改為「林高價鮭魚」，並趁機大賺11萬元及收獲不少人脈，讓他直呼值得。

該名男大生透過Youtube頻道表示，他得知壽司郎要辦活動後，仔細計算兩天內可以透過找人去吃壽司賺多少錢，因此立刻跟朋友到戶政事務所去改名。當他改完名後，馬上到學校社團發文，以男生收350元、女生收300元為代價，開設多個時段帶人去吃免費的壽司。

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▲▼男大生改名「高價鮭魚」1年仍不後悔　2天賺11萬甩鈔票。（圖／翻攝dinner lin College YouTube）

▲▼男大生不後悔改名，事後也將名字改回原名。（圖／翻攝dinner lin College YouTube）

▲▼男大生改名「高價鮭魚」1年仍不後悔　2天賺11萬甩鈔票。（圖／翻攝dinner lin College YouTube）

沒想到短短2天，他每餐幾乎都帶滿5個人，平均每次吃掉約7000元的壽司，共計賺到1萬3000多元的現金，而吃掉的壽司總金額約9萬7500元，等於改了名後兩天免費賺到約11萬元，「你問我有沒有後悔，答案是沒有，這次活動不僅是賺進那些小錢，最重要的是，經過這次活動後我認識了超級多人，我覺得認識的那些人不是可以用錢去計算的」。

網友看完紛紛留言，「鮭魚先生真的是生活駭客」、「林高價鮭魚~年輕就該有衝動的回憶啊」、「當初看到新聞也覺得怎麼這麼無聊，但看完影片覺得你是個很有想法的人，加油！你會成功的」、「壽司郎賺了流量廣告知名度，現在找業配都30萬起跳，壽司郎這波不算虧，互利」、「什麼人脈？誰理你」、「自由社會，無礙大家即可！不過這樣認識的人可以成為人脈，就膚淺了」。

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