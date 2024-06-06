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台南媳婦見桌上1道菜嚇到　3千人讚限量極品：不早起有錢也買不到

記者黃翊婷／綜合報導

一名台南媳婦5日分享一張照片，只見桌上放著一盤深色、捲曲的食物，讓她忍不住直呼「看到這盤還是會被嚇到」。沒想到文章公開之後，吸引超過3000名網友按讚，不少老饕留言表示，這是虱目魚腸，堪稱限量版的美味極品，「不早起有錢也買不到。」

虱目魚腸。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲原PO分享的美食照片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

原PO在臉書「爆廢1公社」發文表示，自己身為台南媳婦，但「看到這盤還是會被嚇到」；而在文章附上的照片中，只見桌上擺著一道菜餚，盤子裡的食物呈現黑色或棕色，有些還是捲曲的狀態。

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沒想到文章公開之後，吸引超過3000名網友按讚，不少老饕留言表示，這是虱目魚腸，越酥脆越好吃，而且價格不便宜，「魚腸，胡椒鹽撒多一點超下飯」、「懂吃的才能懂」、「美味中的極品」、「晚起床的我，已經買不到好幾年了，不早起有錢也買不到」、「這個在北部，想吃還不一定吃得到」。

還有一名北部網友好奇詢問，虱目魚腸吃起來到底是什麼味道？很快就有其他人幫忙解惑，「脆腸感覺，但魚香味十足」、「因為魚腸有新鮮度問題，沒辦法跨縣市運送，只能產地吃，而且是限量的，盡量別過中午後吃，早上6、7點吃的最新鮮」、「有用煎的也有用炸的，這個現煎現炸完要趕快吃，脆脆的焦香味最好吃，若冷掉就不好吃了，腥味很重又油」。

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