快訊／「安江」出線！　網友票選海軍沱江艦後續艦命名前10名出爐

▲國軍111年春節加強戰備，沱江艦。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

海軍司令部近日辦理高效能後續艦命名網路票選結果公布與抽獎活動，本次命名票選活動自4月13日起至27日止，共計8,233位國人共同參與。海軍表示，高效能後續艦命名原則，是以我國之河（溪）水、或除役艦艇之艦名命名，經過14天的票選活動，統計最高票前十名，依票選名單順序排列分別為安江、萬江、旭江、柳江、富江、武江、浯江、丹江、蘭江及寶江，將列入高效能後續艦艇命名參據。

海軍司令部表示，高效能後續艦命名原則，是以我國之河（溪）水、或除役艦艇之艦名命名，經過14天的票選活動，統計最高票前十名，依票選名單順序排列分別為安江、萬江、旭江、柳江、富江、武江、浯江、丹江、蘭江及寶江，將列入高效能後續艦艇命名參據。

此外，海軍也透過公開抽獎方式，抽出200位參與活動網友，致贈專屬紀念杯或紀念帽，以感謝國人的熱情參與。

海軍司令部強調，為因應當前區域情勢及敵情威脅，在國防部聯合戰力規劃指導下，海軍積極籌建高效能艦艇，以有效提升國軍整體防衛作戰能力，海軍也將秉持審慎嚴謹的態度執行國艦國造政策，肩負起捍衛海疆安全的重責大任，以不負國人期待。