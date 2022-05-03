5生肖「5月事業運超旺」！貴人相助...有望「升官+加薪」

▲5生肖在5月時工作財運大好。（示意圖／shutterstock）



實習記者林郁婷／綜合報導

時序進入5月，各生肖的運勢也有新的轉變。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析指出，12生肖中5月份事業運最旺的生肖有5個，分別是屬鼠、龍、蛇、猴以及雞，將在職場上大殺四方、一飛沖天，升職加薪都不是問題，生活中也會有許多達成想望的驚喜。

1.生肖鼠

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬鼠之人5月將步入「食神生財」的大吉運，能得到貴人相助，人緣也會變好，同時受到上天庇護，無論做什麼事情都容易成功，困難阻礙會自行閃開，讓人羨慕。諸事順心能發大財，賺錢能力強，存款穩定上升。

2.生肖龍

5月屬之龍人將步入「正官坐梟」的吉運，財富旺盛，是朋友眼中的有錢人。身邊有許多利於才能發揮的機會，事業蒸蒸日上，也容易博得名聲和地位；生活中多驚喜讓自己的身心愉悅。

3.生肖蛇

屬蛇之人5月將步入「印綬護身」的吉運，能得到長輩幫助，有人為你搭橋鋪路更是自信滿滿，而越做越有衝勁。工作中快速解決問題，利於上班族職位晉升，事業上風風火火，容易步入成功。

4.生肖猴

屬猴之人5月將步入「六合貴人」的吉運，特別的吉利。職場上班族容易遇到欣賞自己的貴人，個人才華有機會充分展現，得到升職機會；創業者經營順利，有機會擴大規模，財運跟著事業水漲船高，賺錢容易，因此可說是不缺錢花。

5.生肖雞

屬雞之人5月將步入「三合貴人」、「財旺生官」的吉運，貴人臨門，好運氣攔也攔不住，也能發現致富的良機，再加上貴人伸出援手，在發財道路上一路順風。屬雞的人有聰明有才華，因此工作順心、生活滿意。