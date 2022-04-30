17歲女友幫求職　電腦工程師嫌薪資低！恐嚇「弄死你」判9月

▲一名電腦工程師不滿女友找的工作薪資低，傳訊息恐嚇「弄死你全家」要錢。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／宜蘭報導

宜蘭一名林姓電腦工程師因不滿郭姓女友介紹的工作，為避免被責怪，郭女編造一份月薪2.4萬元的咖啡廳工作，林男事後發現遭騙，要求郭女需支付原先談好的薪水，並且長達1個月期間持續傳LINE恐嚇「弄死你全家」、「我會弄到你粉碎姓骨折永遠站不起來」。宜蘭地方法院依成年人故意對少年犯恐嚇取財罪，處林男9月。

判決書指出，林男於2020年初請當時僅17歲的女友郭女找工作，但郭女介紹的職缺林男均不滿意，郭女為躲避責罵，編造一份咖啡廳工作搪塞林男。

但在工作內容、薪資都還沒談妥前，林男直接找咖啡商接洽，才發覺薪水根本沒到2.4萬，於同年4月至5月間，接續用LINE傳訊恐嚇「明天幫你辦喪事喔」、「弄死你全家你信不信」、「我幫你做免費升級，監獄升級靈骨塔」、「我星期一絕對讓你腳斷」，並要求郭女給予說好的2.4萬月薪，還逕自提高到3萬元。

審理時林男稱因不滿無法領得郭女談好的薪資，才傳訊要求要求對方依約支付，否認恐嚇取財罪行，且郭女虛構職缺與薪資，認為她應該對此事負責，才向對方討錢。

法院認為，對話紀錄裡，林男並未確定郭女所說的工作是否已談定、薪水何時起算，本就無任何要求郭女必應支付薪資之權利，也未就具體工作內容與郭女商談，僅一昧要求其給予薪資，主觀上自有不法所有之意圖，又用恫嚇方法逼迫郭女支付金錢，致使其心生畏怖，因此依成年人故意對少年犯恐嚇取財罪，判決林男有期徒刑9月。