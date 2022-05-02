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青少棒錦標賽落幕！中市敲碎桃市衛冕美夢　奪LLB台灣代表權

▲台中市終場以4比2擊敗桃園市，睽違7年再次拿下冠軍，奪得LLB代表權。（圖／台東縣政府提供）

台中市終場以4比2擊敗桃園市，睽違7年再次拿下冠軍，奪得LLB代表權。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

台灣世界少棒聯盟國手選拔賽-「國光牌謝國城全國青少棒錦標賽」，1日落幕，其中，冠軍戰由尋求衛冕的桃園市（新明）與台中市（中山）交手，結果中市三局上靠著對手投手不穩，奉送2次保送、1次觸身及防守失誤，攻下3分奠定勝利基礎，終場就以4比2擊敗桃園市，睽違7年後再次拿下冠軍，奪得LLB代表權。

冠軍戰中市（中山）先發投手巫宏威完投勝，主投7局、91球，全場雖被敲出10支安打，擋住桃園市攻勢拿下勝投，為台中市守住勝利，賽後也抱回最有價值球員（MVP）大獎。

中市（中山）首局就靠著2支安打及一次觸擊推進戰術攻下一分，先馳得點，三局上中市先靠著對方一壘失誤上壘，接著桃園市先發投手連投2次保送攻佔滿壘，桃園市換投後，又投出觸身球，奉送中市一分，接著又藉由內壘彈跳先攻得一分，原本二壘跑著在繞過三壘後，趁傳跑回本壘再下一城，這局打回3分，最後以4比2拿下冠軍，擋住桃園市的衛冕，也報了前次對戰以2-1落敗飲恨，復仇成功。

另外。雙北季軍戰，開賽陷入落後的新北市，在3局上靠著台北市投手找不到準星，一口氣海灌7分扭轉局勢，終場以10：6獲勝。

最有價值球員(MVP)大獎。
團體獎：
冠軍台中市、亞軍桃園市、季軍新北市、殿軍台北市，五到八名分別是台東縣、南投縣、高雄市、台南市

個人獎：
打擊獎：呂冠緯（打擊率0.714，新北市）、打點獎：李承諺（7分打點，新北市）、全壘打獎：許庭愷（1支，桃園市）、投手獎：顏鉑勛（防禦率0，8.333局，台中市）、最有價值球員獎：巫宏威（台中市）、教練獎：藍文權（台中市）。
 

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