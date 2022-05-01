獨／ 5人只有1頭燈「還穿球鞋」　山友大雪山深夜迷路驚險獲救

▲5名山友前往大雪山登山，因路況不熟而迷途。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

臺中市消防局昨(30)日時17時14分接獲民眾報案，有1行5人團(2男3女)於攀登大雪山長壽山時不慎迷途，報案時有回報現地座標(WGS84：N24-15-59.7，E120-56-10)，並請求派人員前往協助。經連夜趕往現場發現5名山友在往大棟山林道路終點，發現只有一人有頭燈，所幸身體狀況良好，經搜救人員接駁下，今凌晨1時許到達雙崎消防隊後自行離去。

消防局勤務中心接獲報案後立即派遣和平分隊、谷關分隊共計4人出勤，由和平小隊長黃來昇帶隊前往救援。搜救人員於22時01分接觸5位待救者(只有1人有頭燈)，身體狀況皆良好，搜救人員排除TOCC。原路返回途中，考量3女體力無法負荷，將5位登山客往雙崎方向帶出。於今(1)日0時13分抵達520林道3.5K，第二大隊及雙崎分隊派2車4人，將9人接至分隊。

▲今凌晨搜救人員將5人護送至雙崎消防隊。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

小隊長黃來昇表示，5名山友對當地路況不熟且當地路標也不明顯，以至於他們一行人搞不清楚路徑。但山友也沒有充分地做好登山準備，甚至還有人穿著球鞋就上山，飲用水也不足，所幸迅速順利尋獲。