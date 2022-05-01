民間劇場重塑計畫　王靈宮五顯帝廟《天鵝宴》公演

▲▼ 王靈宮五顯帝廟河洛歌仔戲團《天鵝宴》公演 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市王靈宮五顯帝廟今年與文化部合作，4/30起一連5天，每晚7點在廟埕演出不同戲曲，今日由河洛歌仔戲團演出由唐美雲老師導演的《天鵝宴》，嘉義市長黃敏惠特別出席觀看。

黃敏惠表示，王靈宮有很寬敞的廟埕，今天河洛歌仔戲團在此精彩的公演，不但看到《天鵝宴》，而且安定民心，這歸功於王靈宮蔡明宏主委等人的用心規劃；這次文化部支持的活動，希望傳統戲劇開枝散葉，紮根於地方，這次有那麼多年輕人到這邊演出，未來傳統戲曲更有希望；感謝唐美雲老師對傳統戲曲的付出，讓大家聽到餘音繞樑的戲曲，這就是她長期堅持的藝術，從今天開始包括布袋戲、歌仔戲都會在這裡演出，請鄉親把握機會來此看精彩的演出。

民政處表示，為慶祝建廟百年，王靈宮五顯帝廟去年特地向文化部申請「民間劇場重塑計畫」，戲劇開演前夕，因疫情關係文化部臨時取消演出，今年廟方再度申請，其申辦的初衷是鑑於平日裡民眾要欣賞精彩的布袋戲、歌仔戲等大型劇團表演，通常要等到神明誕辰、廟宇大型的慶典才能看到。能讓嘉義市民、喜歡藝術文化者觀賞到專業、全國性的戲劇表演，是地方廟宇存在的意義。廟宇應該不只是祭拜神明的場所，也是傳承文化的地方，承載了民間的文化與藝術，希望透過重現野外戲臺演出的榮景，吸引觀眾持續回流。

由文化部推動，國立傳統藝術中心主辦的「『開枝散葉系列』-重塑民間劇場」演出今年邁入第五年、邀請知名的歌仔戲、布袋戲團回到廟埕，以「一日一團」的方式，人戲、偶戲輪番匯演，互相較勁，期望將傳統表演藝術帶至台灣各地，重塑傳統戲曲在民間的活力，讓舊時「作伙到廟口看好戲」的民間文化，以藝文活動的形式，重新走進現代人的休閒生活。

明天起將演出陳麗香歌仔戲團《歡喜冤家》、長義閣掌中劇團《忠義十九公》、勝秋戲劇團《王子宮略》、明華園黃字戲劇團《隋唐英雄傳》等傳統藝術劇團的演出。