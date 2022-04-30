市場賣魚養夫兒！板橋婦一生坎坷　因100元遭逆子推下樓慘死

記者莊智勝／新北報導

新北市板橋38歲的黃男長期無業啃老，3月22日晚間8時許竟因向70歲周姓老母親索要100元不成，狠心將其從住家4樓推下，導致周婦當場慘死；黃男起初還辯稱母親輕生，但檢方調查後發現疑點重重，黃眼見瞞不住才終於改口坦承弒母。遭孽子推下樓的周婦一生坎坷，早年在市場賣魚一肩扛起家計，晚年退休後喪夫，還得供養無業的兒子，想不到最後竟因100元慘死兒子手上，令人不勝唏噓。





▲黃男竟因要不到100元狠心推母下樓。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，黃男是家中次子，有多項前科，2006年曾拿鐵鎚企圖行搶土城區一處銀樓，不料玻璃卻敲不破，警鈴當場大作，黃嫌被見義勇為的路人壓制逮捕，因而入獄；出獄後的黃嫌找不到工作，又染上酗酒惡習，索性待在家中啃老，每天伸手向老父母要錢，經常為了錢而爭吵，黃父在2020年過世後，黃嫌仍未醒悟，更吃定年邁的老母親，每天向其索要金錢買飯、買酒。

3月22日當天，黃男睡到中午才醒來，一起床後立刻向老母親討要100元吃飯，但母親不願看著兒子日日啃老、沉淪，盼望他能重新振作出門找份工作，因此拒絕黃男請求，雙方發生口角後不歡而散；沒錢吃飯的黃男一路餓到晚上，加上酒癮發作，晚間再度向母親要錢，被拒後盛怒之下上前翻找母親口袋，母子倆一路從客廳拉扯到陽台，最後黃男竟順勢將母親直接從住家4樓推下，眼睜睜看著母親墜樓慘死。

黃男起初還辯稱母親是輕生，但檢警進一步調查，事發陽台欄杆卻未見攀爬痕跡，且底下3樓的石棉瓦遮雨棚也沒有損壞，家中也未找到遺書，現場種種證據都與黃男的證詞不符，加上他根本交代不清母親輕生的理由，因而引發檢警懷疑。黃眼見瞞不住，再度接受偵訊時還被檢察官喝斥「你母親都死不瞑目的看著你，還不認」，這才坦承是因為要不到錢才會動手。

據悉，慘死在逆子手上的周婦一生坎坷，早年在市場賣魚撐起家用，賺錢養老公、兒子，晚年退休後喪夫，還得面對啃老兒三天兩頭索要金錢，最後更僅因100元而被推下樓身亡，令人不勝唏噓。

▼周婦被兒從4樓住處陽台推下，當場墜樓慘死。（圖／記者游宗樺翻攝）