爆北北基桃醫院感控「全線癱瘓」！醫曝4措施挽救：否則必爆炸

▲29日本土確診再增1萬1974例、添2死，連2天破萬例，也讓醫療量能亮起紅燈。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣疫情持續升溫，本土確診數已經連日天破萬例，有雙北第一線醫療人員表示，目前全北北基桃衛生單位與醫院感控單位已全線癱瘓，病人確診過程也全線癱瘓，而隨著病例對數等級增加，這兩瓶頸必定導致全線崩潰，呼籲當局必須採取4措施，包括「快篩陽視同確診」、「單純化各種表格」等，否則醫療系統必將爆炸。

腎臟專科醫師王介立醫師29日在臉書粉絲專頁，分享雙北第一線醫療人員在臉書的私人心得，表示目前全北北基桃衛生單位與醫院感控單位全線癱瘓，因為所有人都在填各種表格，各種法傳通報；另外，病人確診過程也全線癱瘓，「因為無數快篩陽性個案，等待著漫漫長路等著做到PCR等著報告。」

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該醫療人員認為，隨著病例對數等級增加，現況不改，此二瓶頸必定導致全線崩潰，要改變這樣的狀況，必須要採取以下4點，「否則必爆炸，結案。」

1. 快篩陽視同確診。

2.比照報稅系統，個人輕症自行完成法傳通報與個人資料勾稽。

3. 比照流感與腸病毒，醫院及衛生局通報中重度個案與需要投藥個案即可。

4. 單純化各種表格吧，能用鏈接自動上傳就自動抓取健保內部資料，不要實驗室與感控重新手動輸入。

對此，王介立醫師指出，站在科學的觀點，以目前的高盛行率，快篩陽性的預測率是很高的，因此將快篩陽性視同確診，確實是一個可行的做法，另外，還有一個方法是修正診斷要件，比如新增一種診斷項目叫「極可能病例」，定義就是抗原快篩陽性但PCR報告未做或者等待中，如此就可以用兩個數字來表達確診人數。

王介立醫師強調，確診條件無法改也沒關係，至少可以想辦法優化行政流程。

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