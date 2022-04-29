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爆北北基桃醫院感控「全線癱瘓」！醫曝4措施挽救：否則必爆炸

▲▼全國新冠肺炎疫情維持三級警戒，北市府持續執行「市場專案」相關措施，圖為台北市和平醫院篩檢站,醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,檢疫亭,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,採檢,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

 ▲29日本土確診再增1萬1974例、添2死，連2天破萬例，也讓醫療量能亮起紅燈。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣疫情持續升溫，本土確診數已經連日天破萬例，有雙北第一線醫療人員表示，目前全北北基桃衛生單位與醫院感控單位已全線癱瘓，病人確診過程也全線癱瘓，而隨著病例對數等級增加，這兩瓶頸必定導致全線崩潰，呼籲當局必須採取4措施，包括「快篩陽視同確診」、「單純化各種表格」等，否則醫療系統必將爆炸。

腎臟專科醫師王介立醫師29日在臉書粉絲專頁，分享雙北第一線醫療人員在臉書的私人心得，表示目前全北北基桃衛生單位與醫院感控單位全線癱瘓，因為所有人都在填各種表格，各種法傳通報；另外，病人確診過程也全線癱瘓，「因為無數快篩陽性個案，等待著漫漫長路等著做到PCR等著報告。」

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▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊今日在副院長陳威明帶領下前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,至今日(3日)中午圓滿完成任務。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

該醫療人員認為，隨著病例對數等級增加，現況不改，此二瓶頸必定導致全線崩潰，要改變這樣的狀況，必須要採取以下4點，「否則必爆炸，結案。」

1. 快篩陽視同確診。

2.比照報稅系統，個人輕症自行完成法傳通報與個人資料勾稽。

3. 比照流感與腸病毒，醫院及衛生局通報中重度個案與需要投藥個案即可。

4. 單純化各種表格吧，能用鏈接自動上傳就自動抓取健保內部資料，不要實驗室與感控重新手動輸入。

對此，王介立醫師指出，站在科學的觀點，以目前的高盛行率，快篩陽性的預測率是很高的，因此將快篩陽性視同確診，確實是一個可行的做法，另外，還有一個方法是修正診斷要件，比如新增一種診斷項目叫「極可能病例」，定義就是抗原快篩陽性但PCR報告未做或者等待中，如此就可以用兩個數字來表達確診人數。

王介立醫師強調，確診條件無法改也沒關係，至少可以想辦法優化行政流程。

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