辣人妻偷吃同事！懷孕不忘「床上調教」：被你壓著打　綠帽夫崩潰

▲桃園人妻懷孕還與前同事發生婚外情，並發生性行為，被丈夫一狀告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名人妻懷有身孕，卻與前同事發生婚外情，還互傳甜蜜對話，「床上基本上你是被壓著打的」、「我也要好好的調教你」。其丈夫發現後氣得直接攤牌，而人妻也坦承外遇，並要求離婚，讓丈夫當場崩潰，憤而對人妻與小王提告求償。法院審理後，判2人須連帶賠償30萬元。全案可上訴。

人夫主張，他與妻子婚後育有2名子女，家庭生活尚屬融洽，妻子更於2021年8月中懷有身孕，而小王則與妻子為前同事關係，但妻子卻多次無償幫小王處理個人事務，還將未成年子女交給婆婆照顧，他才發現妻子的怪異舉止。

人夫指控，一直到2021年11月3日，他無意間發現小王傳訊息給妻子，內容提及「寶貝你睡著」等文字，而車子的行車紀錄器中也錄到妻子與小王的對話，「完了，我又讓你更愛我了」、「床上基本上你是被壓著打的」、「我也要好好的調教你」、「哪一種調教？」、「床上的」等，他才驚覺自己遭戴綠帽，憤而跟妻子攤牌，沒想到對方竟大方坦承外遇，還要求離婚，而他也因此同意將未出生的孩子墮胎。

人夫還提及，事情發生後，妻子仍與小王相約外出用餐，過程舉止親暱，不僅如此，2人還一同到旅館共宿，讓他大受打擊，氣得對妻子與小王提告求償。

對此，人妻與小王表示，2人是因為在同公司工作而認識，進而產生情愫，後於2021年10月底正式交往，自此之後才開始有較親暱的言語及肢體碰觸，但並沒有發生性行為。另外，2人均稱人夫所提的行車記錄器為竊錄，屬非法取得的證據，要求法官駁回人夫之訴。

不過，法官勘驗了對話紀錄，以及行車紀錄器對話內容，認定2人的交往互動明顯逾越了一般男女的正常交往，且侵害人夫配偶權的情節重大，再加上2人也坦承在人妻婚內交往，最終認定2人姦情，判2人須連帶賠償人夫30萬元。全案可上訴。