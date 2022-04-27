無辜挨撞受傷欲提告　警一句「又沒住院」...被害人氣炸

▲車禍發生後傷者送醫。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名吳姓男子（41歲）22日駕車因爆胎發生失控車禍，波及機車騎士及路人共3人，所幸都沒有生命危險，由於吳男一句道歉都沒有，被害人隔天到派出所提告吳男「殺人未遂」，但警察疑似說了一句「又沒有住院還好」，讓被害人氣炸，質疑警方態度消極輕蔑，PO網抱怨，林園警分局今天則出面強調「絕無此事」。

▲被害者PO網抱怨警方態度。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

林園分局表示，22日10時許接獲報案大寮區大寮路796巷口有車禍發生，立即指派員警到場處理，到場後發現吳男駕駛的小轎車疑似右後車輪爆胎失控，先撞擊走在路邊謝姓母女後，再撞上陳姓摩托車騎士，傷者受傷送醫，無生命危險，駕駛經酒測，酒測值均為0，詳細肇事原因待交通大隊初步分析研判。

不料，由於肇事的吳姓男子都沒有向被害者道歉，被害人不滿，23日就跑到大寮分駐所，提告殺人未遂，但由於相關事證還在交通大隊，疑似員警對被害人說了一句「又沒有住院還好！」，讓被害人氣炸將過程PO網抱怨。

被害者指出，「當天是被撞者是翻滾360度頭部落地，要不是有福報的人，早就不在了」，對於警方消極的態度相當不滿。

對此，林園分局表示並無此事，將依報案人所述詳實記錄後，參酌交通大隊資料，將全案移送地檢署偵辦。