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北市2萬人今解隔！黃珊珊轟中央「做事沒章法」　曝3+4急上路亂象

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▲本土疫情延燒。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

為因應本土疫情，中央宣布居隔縮短為3+4天，已居隔超過3天者自27日開始解除隔離。台北市這次共2萬名居家隔離者今將出關，台北市副市長黃珊珊指出，全部的人都擠在一起，事實上根本沒有這麼多的人力，「天下大亂，真的是累死三軍！​」

根據中央公布的居家隔離新制，自第0天起均須完成居家隔離，在家中是以一人一室為原則，不得外出，3天後可開始快篩，第4天起自主快篩陰性可出門，並適用自主防疫，於26日上路，而目前已居隔超過3天者，自27日開始就可解除隔離。

▲▼4/26修正4+3實施內容。（圖／指揮中心提供）

▲3+4實施內容。（圖／指揮中心提供）

黃珊珊說，3+4政策在短短兩天內公布，事先沒有任何細節配套，地方所有單位的電話都被打爆，全世界都來問隔天何時解隔離？怎樣取得快篩劑？各地方政府、健康服務中心與各區關懷中心都跟媒體一起看媒體應變，請問，誰幫基層公務員著想過？

黃珊珊批評， 台北市2萬個居家隔離者今天要解隔，要安排把快篩劑送到每一個人的手上，連台北市各大物流公司都說不一定排得出人手。修改政策不是不行，但是要有規劃、配套，更重要的是必須「可執行」，如果先跟大家討論，他們至少可以提前準備、人力與物力安排好，不該是匆忙宣布，讓基層整天接民眾電話，民心不安，民怨四起。​

黃珊珊透露，基層的同仁已經天天熬夜，忙到凌晨還在打電話做疫調，現在還要疲於奔命應付中央突如其來的政策大轉彎，做事沒有章法，讓人無所適從。

至於確診者自主回報系統上線一事，黃珊珊表示，已經有四百多位民眾上網填寫問卷回傳，這可以讓疫調人員節省很多時間，台北市政府各局處都已經派人支援防疫工作，打電話給民眾的，可能是警察，也可能是工程人員，「我想拜託大家，如果接到市府同仁的電話、或者是打電話到關懷中心時，請大家多給基層同仁一些鼓勵，說一聲加油，他們一定會更賣力。」

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