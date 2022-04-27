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全台22縣市國中小學童受惠　嘉義縣安裝5716台冷氣

▲▼全台國中小有冷氣，嘉義縣153所學校，2728間教室，共裝設5716台冷氣。（圖／嘉義縣政府提供）

▲全台國中小有冷氣，嘉義縣153所學校，2728間教室，共裝設5716台冷氣。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市南新國小25日上午舉行班班有冷氣啟動儀式22縣市同步連線活動，由縣長翁章梁、教育處長李美華、能源管理系統建置廠商遠傳電信公司副總經理李裕泰、冷氣廠商禾聯電器股份有限公司經理丁序愷及電力系統廠商建興水電有限公司總經理葉俊宏等貴賓一同參與；由行政院長蘇貞昌與22縣市同步連線，統一進行冷氣啟用儀式，象徵計畫完成！

▲▼全台國中小有冷氣，嘉義縣153所學校，2728間教室，共裝設5716台冷氣。（圖／嘉義縣政府提供）

「這是上課空間舒適感提升的重大轉變！」翁章梁讚譽，同時他也特別感謝中央大手筆執行班班有冷氣的政策，嘉義縣一共有153所學校，2728間教室，共裝設5716台冷氣，工程浩大需諸多團隊合作。

本次班班有冷氣計畫歷年約2年，由電力系統發包施作，至冷氣安裝及能源管理系統建置，是趟艱苦的路程，翁章梁指出，學校不僅要面臨工程發包的困難，還要克服市場缺料、缺工的窘境，這是一個高壓縮的工作，但各校仍持續不懈地努力克服各項難關，不負眾望完成此項工作，並在今天全國正式啟動班班有冷氣計畫，讓所有上課空間品質提升，是非常值得紀念的日子！

▲▼全台國中小有冷氣，嘉義縣153所學校，2728間教室，共裝設5716台冷氣。（圖／嘉義縣政府提供）

教育處指出，未來嘉義縣學生在炎炎夏日時，不再需要繼續忍受酷熱，而是在舒適的環境下快樂學習成長；為了辦理嘉義縣包含電力系統改善、冷氣安裝及能源管理系統建置等三大工項，總計花費高達9億多元進行此項浩大的工程，目前已順利完成。

▲▼全台國中小有冷氣，嘉義縣153所學校，2728間教室，共裝設5716台冷氣。（圖／嘉義縣政府提供）

啟動儀式後，翁縣長也到校園進行巡視工作，並由遠傳電信公司講解顯示大屏呈現的資料，包含本日的冷氣用電及太陽光電的發電量情形，翁縣長表達肯定，相信這對於學生來說，是一項非常有意義的能源教育工作，讓學生能體會能節約用電的重要性，以及培養惜福的正確觀念。

▲▼全台國中小有冷氣，嘉義縣153所學校，2728間教室，共裝設5716台冷氣。（圖／嘉義縣政府提供）

此外，教育部推動的全國「班班有冷氣計畫」政策將於111年5月份開始啟用，中央政策只補助公立國中小的班級冷氣使用電費，高中及國小附設幼兒園的冷氣電費不在中央的補助額度內，如需使用則可透過「高級中等學校向學生收取費用辦法」及「幼兒教育與照顧法（冷氣費納入雜費項下）」向家長收取費用。

考量高中學生及幼兒也都有使用冷氣需求，為減輕家長經濟負擔，如再向高中和幼兒的家長收取費用，將有失推動班班有冷氣的美意；因此翁縣長特別指示，教育處評估擴大補助高中及國小附設幼兒園的電費需求估算，率全國之先，同意增編約新臺幣188萬元補助前開對象支用，讓高中及幼兒園學童能同等受惠。

教育處說明，此項德政將使竹崎高中及永慶高中共41班高中生，及國小附設幼兒園共138班幼生受惠，也真正落實班班有冷氣，生生都受用的目標

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