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美國怕普丁暴怒放過「俄羅斯第一情婦」？　白宮：沒人能逃過制裁

▲▼俄羅斯總統普丁與緋聞女友、情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（圖／取自克里姆林宮官網）

▲俄羅斯總統普丁過去與傳聞中的情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）一同出席體育賽事活動。（圖／取自克里姆林宮官網）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯因入侵烏克蘭遭到西方國家制裁，然而，在美國針對普丁與家人和親近的俄羅斯寡頭祭出制裁的同時，迄今卻未把外界盛傳是普丁「地下情人」的卡巴耶娃（Alina Kabaeva）列入制裁名單。對此，白宮25日回應質疑，強調未來仍不排除制裁卡巴耶娃，「沒人能逃過制裁。」

▲▼俄羅斯總統普丁與緋聞女友、情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（圖／取自克里姆林宮官網）

▲卡巴耶娃至今未被美國制裁，引人疑竇。（圖／取自克里姆林宮官網）

《紐約郵報》報導，美國前幾輪公布的制裁名單中，一直未將普丁傳說中的「秘密第一夫人」，素有「俄羅斯第一情婦」之稱的前奧運體操國手卡巴耶娃列入制裁對象，外界聲浪認為是美國擔心這項措施會被普丁視為「針對個人的打擊」，可能導致烏俄戰爭的衝突進一步升溫，而躊躇不前。

▲▼普丁和情婦卡巴耶娃。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮發言人25日針對為何華府仍不制裁「普丁情婦」卡巴耶娃的提問，給予明確回應。（圖／達志影像／美聯社）

《華爾街日報》援引知情官員說法稱，事實上，美國財政部早已準備好有關卡巴耶娃的制裁方案，但在公布前的最後時刻遭到白宮國家安全會議擋下。對此，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）25日在記者會上被問到為何至今未制裁卡巴耶娃時回應，華府正持續審視制裁措施，「沒有人能安全地免受我們的制裁」。

莎琪補充，「我們當然已制裁了普丁總統，還有他的女兒和最密切的親信，我們將繼續審視更多對象。」38歲的卡巴耶娃被視為普丁情婦，傳聞兩人育有2男2女，在開戰初期更有知情人士透露，普丁早在發動戰爭前，就已將卡巴耶娃和其子女安排到瑞士「一個非常私密、非常安全的小木屋」裡，以此來保護情婦和年幼的子女們不受外界騷擾。

▲俄羅斯體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）2004年在雅典奧運上贏得金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯體操選手卡巴耶娃2004年在雅典奧運上贏得金牌。（圖／達志影像／美聯社）

戰爭開打超過一個多月的期間，卡巴耶娃也持續神隱，直到4月23日青少年藝術體操節的前夕，才首次現身於莫斯科的VTB體育場進行彩排。青少年體操隊教練西蘿緹娜（Ekaterina Sirotina）在IG發布的合照可見，卡巴耶娃已不復過去的青春活力，而且臉部異常僵硬、十分不自然，還飄出了濃濃的「塑膠味」，疑似趁著出國躲戰火，順便進廠維修臉蛋，以保住普丁的歡心。

不過，於2008年首次報導普丁離婚並與卡巴耶娃秘密訂婚的《莫斯克記者報》已經關門大吉，普丁也多次否認並抨擊了有關私生活的謠言，「我有我不允許他人干涉的私生活，這必須得到尊重。」

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