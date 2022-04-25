北市12萬國高中生遠距上課　「酷課雲」系統竟塞爆當機

▲北市公私立國高中職本週約有9成班級辦理線上教學演練。（圖／台北市教育局提供）



生活中心／台北報導

台北市國高中生今天起實施居家線上教學演練，根據台北市教育局統計，約有4千餘班辦理線上教學演練，約占總班級數9成，演練學生數約12萬餘人。但今天中午左右，北市的「酷課OnO線上教室」竟出現速度遲緩、當機等現象，教育局回應，因廠商未依指示提前調增系統資源，已設定將資源調高，並將對廠商開罰。

教育局統計，北市公私立國高中職計有128校，全校全年級採線上教學演練計有79校，採部分年級實體部分年級線上演練計有45校，採全校實體課程者計有3校，1校因逢春假未辦理。統計全市約有4千餘班辦理線上教學演練，約占總班級數9成，演練學生數約12萬餘人；5百餘班採實體課程，約占總班級數1成，學生數約1萬餘人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但今天大規模遠距線上教學首日，中午就陸續有師生反映酷課OnO線上教室系統出現速度遲緩，甚至跳出「系統錯誤」、「伺服器端出錯」等訊息，質疑是使用人數過多造成當機。

教育局指出，因廠商未依指示提前調增系統資源，造成中午午休時間時使用人數降低，系統自動限縮，下午老師要上課時受到影響，隨即設定將資源調高，約1小時後恢復正常，教育局將針對此事向廠商開罰；另教師可使用其他軟體線上直播，學生上課不受影響。