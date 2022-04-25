不斷更新／拍板居隔轉型「3+4」　各縣市做法一次看

記者蔡怡萍／綜合報導

行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，拍板居家隔離縮短為「3+4」天，3天居家隔離、4天快篩陰性即可出門，但全程需配戴口罩、不可內用、不可參加大型活動，實施時程仍在研議。另外，有縣市提出「以篩代隔」，則表示後續會再開會詳細討論。

對於因應新型態疫情的轉型與辦法，《ETtoday新聞雲》整理各縣市最新措施及資訊如下：

台北市

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柯文哲24日宣布，醫護與防護人員如果被匡列居家隔離，應改由每天早上做快篩，陰性便繼續上班，最慢25日上路。稍早黃珊珊強調，台北市今天有具體建議，「『3＋4』對我們來說沒有實質意義，因為台北市每天確診上千例，居家隔離4、5000人，3天時間連居家隔離書都還沒開出來，這是我們現在認為不可行的事情。」

黃珊珊表示，今天台北市已有具體說明，台北市、新北市希望採取居家隔離部分，希望試辦「自主健康管理加上快篩」，才能減輕基層人員工作量。

新北市

新北市長侯友宜呼籲，必須讓整體居隔轉型成「居家快篩+自主健康管理」，才能讓公衛人力全力集中照護確診病患，降低中重症個案發生，醫療與社會動能維持正常運行。侯友宜表示，如果中央同意，新北市願意率先試辦一次到位，同住親友或親密接觸者，居家快篩加上自主健康管理。

桃園市

桃園市將配合中央「以篩代隔」政策，為確保醫療的量能和醫院的安全，第一階段實施的防疫人員，除了醫護、警消衛環人員外，還包括民政系統負責居家隔離的民政人員、負責防疫車隊的交通人員，負責防疫旅館的同仁等皆為防疫人員，若打滿3劑，判斷風險較低的話，可以不用隔離，以多次篩檢來替代。

另外，鄭文燦提到，過去是擴大匡列居隔，現在則採取「重點疫調、精準匡列」。以過往匡列經驗而言，有較高風險者涵蓋「同住親友」、「補習班及安親班」、「長時間同桌飲食者」、「移工宿舍」等，較易因1人確診衍生多人感染，因此市府特別重視高風險範圍進行居家隔離。而快篩試劑實名制即將上路，若非市府匡列應PCR採檢者，市民朋友可透過藥局購買快篩試劑，定期自我篩檢，目前快篩檢測準確率已提高。

基隆市

等指揮中心正式宣布後，會配合實施。

新竹市

新竹縣

苗栗縣

苗栗縣衛生局回覆，配合中央政策和規劃時程實施。

台中市

台中市政府回應，過去台中市的防疫政策大致與中央一致。居隔、居檢或自主健康監測的目的，是為了保護確診者的健康和避免快速大量的傳染。民眾可能想問，應該縮短為幾天才安全，才不會傳染更多？建議要提出更多科學數字，以安民心。可以適當縮短，但力道不要太猛，要漸進式。另一方面，怎麼簡化行政流程，大量減少醫護、醫政、公衛和民政等防疫人員的負擔，其實也一樣重要。

彰化縣

將配合中央。

南投縣

雲林縣

雲林縣跟進中央決策。

嘉義市

依中央流行疫情指揮中心時程規定辦理。

嘉義縣

尚未實施。

台南市

台南市政府指出，居家隔離流程經衛生單位評估接觸者、接觸場域、年齡、風險等因素，由接觸者自行快篩或衛生單位安排採檢PCR，皆開立居家隔離通知，並發放快篩試劑給居家隔離者於隔離期間自行快篩，若陽性則通報採檢PCR，若陰性則繼續居家隔離期滿後進行快篩，若結果為陽性則通報採檢PCR，若結果為陰性則解隔離。台南市居家照護配合中央指示辦理，惟啟動時間點由黃偉哲市長公布。

高雄市

1.高雄市目前非採以篩代隔。

篩檢陽性、居家照護10+7天自主管理。

篩檢陰性、居家隔離10+7天自主管理。

2.目前只有拍板政策放向，未公布實際上路時間，高市府會依中央流行疫情指揮中心公布為準。目前居家隔離時間仍是10天。

屏東縣

配合中央政策辦理。

宜蘭縣

宜蘭衛生局表示，遵照中央規定辦理。

花蓮縣

台東縣

澎湖縣

疫情指揮中心正式宣布後，澎湖會配合實施。

金門縣

連江縣