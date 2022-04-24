快訊／午餐跟同事共食！南投某職場4確診　最新疫調足跡曝

▲南投縣今+11，縣府公布確診足跡。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

本土案例今（24）日今突破5千例，而南投縣部分則新增11例。南投縣府表示，由於有1例為外縣市個案，將移回當地衛生局，因此南投今更正為新增10例，而這10例中，有4例為職場感染、1例家庭感染、2例為外縣市接觸者、2例校園感染、1例為陪病前PCR採檢陽性。另外，市府也公布確診足跡，提醒民眾，若有足跡重疊者，請注意自身健康狀況。

衛生局表示，今日職場感染確診個案4例（案52962、52964、55682、56583）疫調過程追蹤接觸史，發現職場確診個案多數會有與同事午餐時間同餐共食的情形。用餐時無法戴好口罩，且彼此近距離接觸邊吃飯邊聊天，因此感染新冠病毒的風險甚大。這些個案經衛生局安排PCR採檢後也證實確診，皆已收治集中檢疫所收治隔離。



朋友接觸感染確診個案2例（案52966、54435），疫調時發現與朋友聚餐時間約2小時；且未戴口罩交談聊天，因此朋友確診後連帶也被匡列為密切接觸者，安排採檢後也確診，皆已收治集中檢疫所收治隔離。

[廣告]請繼續往下閱讀...





衛生局陳南松局長呼籲，職場防疫管理非常重要，請企業主務必重視並建立良好的防疫管制機制。嚴格督導員工平時將口罩戴好、勤洗手保持手部衛生清潔，注意體溫監測及自我上呼吸道症狀，每天掌握員工健康狀況，並要求回報企業指定的專人(防疫長)監督管理；中午非必要勿一起共食共餐及脫口罩聊天。溝通會議也盡量利用視訊的方式進行；暫時不參加聚會、聚餐活動，及外出他縣市旅遊，避免至人口密集密閉場所…等措施，將有助於減少企業發生職場感染的風險。

衛生局陳南松局長表示，鑒於國內社區疫情持續擴大，確診病例遽增即將啟動居家照護，依COVID-19確診者病症程度，調整分流收治原則，說明如下：

一、中/重症之確診者，均收治於醫院。

二、無症狀/輕症之成人及青少年確診者：居家照護，但75歲以上、血液透析、懷孕36週以上任一條件，收治於醫院。

三、無症狀/輕症之兒童：居家照護，但嬰兒年齡未滿3個月且有發燒，或嬰兒年齡為3至12個月且高燒超過39度，收治於醫院。

若兒童出現以下症狀 (一)抽搐；(二)意識不佳；(三)呼吸困難或有胸凹現象；(四)唇色發白或發紫；(五)血氧飽和度低於94%(如家中有)；(六)肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。請家長撥打119或緊急時由同住親友送醫緊急自行就醫。

由於近日本土案例暴增單日約4千餘例，昨4/24日南投縣假日疫苗接種站民眾接種相當踴躍，接種人數高達2100餘人，接種排隊雖然長達2-3公尺，但排隊民眾秩序良好，按部就班地的完成疫苗接種。衛生局陳南松局長表示，為鼓勵民眾疫苗接種保護自身安全，南投縣86家合約院仍持續開設新冠疫苗接種門診，並於假日在南投市、埔里鎮、竹山鎮、草屯鎮四大鄉鎮開設疫苗接種站，提供休假的民眾方便接種疫苗，也呼籲所尚未接種新冠疫苗民眾儘速前往接種，保護自己保護他人，共同守護社區防疫安全。