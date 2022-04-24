沈榮津協調成功「快篩劑降價」　5月初實名制上路價格壓至100元

▲行政院長蘇貞昌與副院長沈榮津。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對快篩劑價格問題，行政院副院長沈榮津23日介入協調，與兩家業者亞培、泰博達成共識，同意配合進口量來供應市場，降價以每劑200元販售，規劃25日起每天釋出50萬劑給通路，連續一週；而五月初推出實名制快篩劑，每盒5劑，每劑100元。

面對快篩劑需求大增，以及價格高漲的問題，沈榮津23日介入協調，並與兩家業者亞培、泰博達成共識，同意調降，出貨價通路商都願意配合賣200元，規劃週一（25日）每天釋出50萬劑給通路（三大超商、全聯、康是美、屈臣氏、藥局），連續一週。

另外，在實名制快篩劑方面，據悉，政府規劃5月初實施，每一盒有5劑，每劑價格落在100元左右。

對於快篩劑降價，泰博科技24日表示，日前所公告的快篩第一階段降價價格，再次拉大降幅，福爾威創抗原快篩終端售價於4/25起五入裝每劑再降至195元，1入裝每劑200元。

第二階段跟第三階段的調降維持不變，5/5起五入裝每劑再降至190元，1入裝每劑200元；5/25起五入裝每劑170元，1入裝每劑180元。

另外，於4/23起每日供應20到30萬劑，未來一週供應約200萬劑，至統一超商、萊爾富、全聯、康是美、屈臣氏、中華電信門市、杏一連鎖醫療器材、維康連鎖醫療器材、大樹連鎖藥局、丁丁連鎖藥局、啄木鳥連鎖藥局、佑全連鎖藥局、健康人生連鎖藥局、躍獅連鎖藥局、新高橋連鎖藥局，以及全台各區域的連鎖藥局，讓民眾都能買到安心防疫。