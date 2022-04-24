　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他國道「17分鐘連續違規12次」　法官一原因撤銷8張罰單

他國道上「17分鐘連續違規12次」　佛心法官「7字原因」撤銷8張罰單

▲許姓男子因多次變換車道未打方向燈遭開罰3萬6千元（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

交通違規究竟該一罪一罰還是要符合比例原則？1名許姓男子去年4月因在國道1號南下路段「變換車道且全程沒打方向燈」，遭到後車錄影檢舉，並因違規行為在17分鐘內被舉發12張罰單，總計遭罰3萬6,000元。但許男不服一路向上申訴，最終向法院提出訴訟，後法官以6分鐘內連續舉發和距離未超過6公里，認定裁罰「不符合比例原則」應予撤銷。

據判決書指出，許男2021年4月11日下午駕車行駛在中山高下199.3K至228.5K路段時，因未依規定打方向燈變換車道，遭檢舉人錄影檢舉，後由國道公路警察局第三大隊逕行舉發12張罰單，但許男對此不服向警方申訴，在遭警方認定「查無違誤駁回」後，憤而向法院提出裁決。台中監理站對此出示許男當天下午2點43分與2點45分到3點這段時間的「違規影片證據」。

法官調查後認為，許男確實有「連續12次」行駛高速公路未依規定變換車道、也就是未依規定全程使用方向燈行為，其中有4次違規地點相距6公里以上，認為阻斷效力應為最初舉發時間地點之6分鐘與6公里內，可依法連續舉發。但法官亦指出，另有2次違規地點相距僅3.6公里、違規時間僅相隔2分鐘；有4次相距2.7公里、相隔2分鐘內；有2次相距1.6公里、相隔1分鐘；有4次相距3.4公里內、相隔2分鐘內。

加上許男在行駛過程中，未曾行駛至任何一個路口，且違規地點不在隧道內，因此綜上所述，認為不符合連續舉發要件，若連續舉發則屬「裁罰過當有違比例原則」，認為應予撤銷裁罰。全案仍可上訴。

延伸閱讀
國策顧問黃先柱今辭世　蔡英文聞訊深感不捨：盼家屬節哀保重
嫌白飯20元太貴…「尪暴怒摔盤」她惱羞嗆：上賊船　名車夫妻出面了
「毽子操」爆紅！抖音狂吸3千萬粉　「劉畊宏男女孩」跳完筋骨傷就醫

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►半夜想吃泡麵就靠它！

ET快訊
快訊／凌晨01:53規模4.9地震　雙北等9縣市2級震度
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他國道「17分鐘連續違規12次」　法官一原因撤銷8張罰單

連千毅對「勾惡」宣戰！公布碰面地點嗆：放鳥就退出YT界

騎士「詭異點頭」後…鬼切衝油罐車　愛車「一個MOVE」救了一命

台南「消波塊卡女屍」21歲女大生亡！家屬見屍淚崩

高鐵女列車長驗票遭攻擊！台中女失控怒嗆：母狗在亂咬

酒吧兼差貼補家用…他下班趕去禮儀社上班　宿醉自撞頸椎變形亡

嘉義酒駕男撞分隔島翻車衝對向　女騎士慘遭爆頭全身斷骨亡

月入10萬OL「身體對折」陳屍合歡山！前夫崩潰喊：我對不起妳

快訊／落水漁工死後確診⋯前2採皆陰　急匡警消殯葬業者30人採檢

「未來感爆改車」遊淡水！公嬤帥了2天後　吞罰單還有這下場

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

Selina失去甜美嗓音...找回勇氣繼續唱　男友正面曝光！她甜「你的帥我都懂」

廖老大替台灣勞工發聲！怒：薪資調高都移工得利

本土+4126「全台有病例」　另增78例境外、11中重症

尪躲房內偷數「私房錢」　被妻抓包！嚇到撒滿地

他國道「17分鐘連續違規12次」　法官一原因撤銷8張罰單

連千毅對「勾惡」宣戰！公布碰面地點嗆：放鳥就退出YT界

騎士「詭異點頭」後…鬼切衝油罐車　愛車「一個MOVE」救了一命

台南「消波塊卡女屍」21歲女大生亡！家屬見屍淚崩

高鐵女列車長驗票遭攻擊！台中女失控怒嗆：母狗在亂咬

酒吧兼差貼補家用…他下班趕去禮儀社上班　宿醉自撞頸椎變形亡

嘉義酒駕男撞分隔島翻車衝對向　女騎士慘遭爆頭全身斷骨亡

月入10萬OL「身體對折」陳屍合歡山！前夫崩潰喊：我對不起妳

快訊／落水漁工死後確診⋯前2採皆陰　急匡警消殯葬業者30人採檢

「未來感爆改車」遊淡水！公嬤帥了2天後　吞罰單還有這下場

傳韓人赴烏克蘭參戰遇難　韓外交部：仍須時間確認

快訊／深夜「咚」搖醒北部！宜蘭01：53地震　網嚇傻：超晃

快訊／台北凌晨「左右搖一下」！宜蘭規模4.9地震　最大震度3級

俄軍飛彈擊中「敖德薩住宅區」　至少5人死亡包含一位嬰兒

快訊／猛然一晃！台北01：53發生有感地震

疫情燒進家庭　美女醫整理「小孩確診可用藥品」！咳嗽勿用這一種

頂尖對決！比爾蓋茲「做空特斯拉5億美元」馬斯克證實了

馬立波鋼鐵廠小女孩「2／27至今沒見過太陽」　俄軍逼餓到投降

「俄羅斯傭兵」在非洲馬利大屠殺　法軍拍下亂葬崗埋屍畫面

「喪屍病毒」真存在！感染後不斷想往上爬…死後繼續找「新宿主」

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

社會熱門新聞

台南「消波塊卡女屍」21歲女大生亡！家屬見屍淚崩

連千毅宣戰勾惡：放鳥就退YT界

OL身體對折陳屍合歡山！前夫見遺體崩潰

「腳交千金」豪宅曝光　管理員：晚上很熱鬧

騎士詭異點頭衝油罐車　一MOVE自救

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

高鐵女列車長遭攻擊！台中女嗆：母狗亂咬

「未來感爆改車」遊淡水　公嬤帥了2天後下場出爐

他國道17分鐘連續違規12次　罰單撤銷

恐怖黃狗撕咬女童　惡犬事後「人間蒸發」

兒要洗澡釀屎尿瀑布臭死人　囂張管委嗆搞神隱

她自助洗衣被清出　男「下鍋混洗」帶走

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

嘉義酒駕男翻車衝對向　女騎士慘遭撞死

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／1：53地震猛然一晃　台北有感

機車1000公里換機油？他曝參考值打臉

快訊／王少偉也確診！

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

87歲資深影后病逝！「演戲60年」患阿茲海默症還在拍

台南「消波塊卡女屍」21歲女大生亡！家屬見屍淚崩

終於有了！全聯開賣限量「快篩試劑」

強尼戴普親自上證人席狂講3小時

連千毅宣戰勾惡：放鳥就退YT界

「現在起誰確診都不奇怪」　前台大醫羨慕1群人

OL「一天吃4個便當」長出息肉！醫見1習慣嘆氣

周玉蔻確診做100個伏地挺身！重訓3年男傻眼：我40個就不行了

OL身體對折陳屍合歡山！前夫見遺體崩潰

徐乃麟老婆也確診！兒子徐新洋狀況曝光

孩童停課每天可領1千！防疫補償資格曝光

更多

最夯影音

更多
劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」
婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面