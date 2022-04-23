俄富豪遊艇生活曝！年輕辣妹大開性愛趴　週燒127萬「毒品吸不完」

▲俄羅斯富豪超級遊艇的奢靡生活被曝光。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯富豪的超級遊艇因保密度極高，因此人們一直無法探知他們都在船上進行什麼活動。不過隨著俄軍入侵烏克蘭，讓這些遊艇面臨西方國家的制裁後，富豪遊艇上荒淫無度、紙醉金迷的生活開始逐步被曝光。

據《衛報》報導，一名曾在遊艇工作超過15年的老船長透露，超級遊艇是一個浮華又陰暗的世界，在他工作的遊艇上，單只每週從巴黎空運來的食品訂單，就超過了4萬歐元（約新台幣127萬元），可見這些富豪在遊艇的生活何其奢靡，而他們同時也深陷於色情和毒品之中，「富豪們喜歡在外海盡情享用可卡因等毒品，而且在遊艇從事性交易也是個公開的秘密」。

這名老船長聲稱，遊艇經常會有不少年輕女性被送到船上開性愛趴，就連在遊艇工作的部分女職員，也會用性來和富豪交換奢侈品或昂貴的手錶等禮物。然而，要在遊艇工作並不簡單，因為這個行業的性別、年齡和種族歧視非常嚴重，而且因為相關行業還涉及了富豪們如何運用手段來避開稅務和法律問題，因此大部分的富豪都會要求員工簽署保密協議。

要求匿名接受採訪的老船長也表示，非白人或來自貧窮國家的員工幾乎沒有被聘用的機會，而且女員工面試前就必須提供完整的個人資料和照片，「這就是這個行業的標準，老闆們都想搭上年輕漂亮的女船員，這既瘋狂又噁心，但這行的薪水真的很高，一般廚師每個月至少能賺2.5萬歐元（約新台幣80萬元），而大型遊艇的員工月薪更高達4萬歐元」。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，不少西方國家都宣布對俄國富豪的遊艇祭出制裁，不過老船長認為，這些制裁難以對富豪們產生作用，因為他們的資產通常都登記在馬紹爾群島（Marshall）或開曼群島（Cayman）的空殼公司名下，這樣他們就可以規避部分法律。