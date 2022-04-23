用路人改道吧！台8線關原路段落石持續封閉　現場驚悚畫面曝

▲▼台8線關原段自23日清晨冒雨搶修，但邊坡仍持續坍方落石，將持續封閉。（公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路總局23日清晨表示，台8線關原災害路段再度出現邊坡抽坍持續落石，現場降雨，災害邊坡受雨水逕流沖刷，導致落石不斷、反覆坍方。為安全考量將持續封閉，另外視情況警戒放行。

第四區養護工程處太魯閣工務段搶修團隊，自23日清晨起即冒雨在現場伺機搶修，經反覆清除路面土石，仍因雨勢不斷，邊坡持續坍方落石而二度延後搶通時間。

搶修團隊依據氣象預報資訊，因受西南風影響對流雲系往中部山區移動，預估中橫山區雨勢可能入夜後方能緩和，但因降雨影響災害邊坡穩定，為確保用路民眾安全並避免停等車輛久候，23日中午12時起暫時封閉114.6k關原~126k神木路段；17時起封閉114.6k關原~151.7k洛韶路段，明日清晨7時另視當時狀況解除封路，恢復警戒、管制機動放行。

搶修團隊已勸離遠端停等民眾並將路況訊息於公路沿線電子資訊看板（CMS）及警廣推播；並特別呼籲用路民眾，此期間暫時避免通行災害路段，以避免危及自身安全及行程不便。

公路總局籲請用路人，山區道路豪雨（或連續降雨）、地震後易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

用路人請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。