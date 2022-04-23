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奇美醫攜手玉山銀行結盟淨灘　共同守護美好家園

▲奇美醫學中心與玉山銀行響應422世界地球日，於23日上午至黃金海岸黃金方舟一帶淨灘，共同攜手合作潔淨海灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心與玉山銀行響應422世界地球日，於23日上午至黃金海岸黃金方舟一帶淨灘，共同攜手合作潔淨海灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為宣導環境生態綠美化及愛護海洋環境，奇美醫學中心與玉山銀行攜手響應422世界地球日，於23日上午號召475位員工及眷屬至黃金海岸黃金方舟一帶淨灘，共同攜手合作潔淨海灘，盼以異業結盟的實際行動，喚起大家對環保環境的重視，為保護地球環境，善盡一份心力。

▲奇美醫學中心與玉山銀行響應422世界地球日，於23日上午至黃金海岸黃金方舟一帶淨灘，共同攜手合作潔淨海灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲奇美醫學中心與玉山銀行響應422世界地球日，於23日上午至黃金海岸黃金方舟一帶淨灘，共同攜手合作潔淨海灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲奇美醫學中心與玉山銀行響應422世界地球日，於23日上午至黃金海岸黃金方舟一帶淨灘，共同攜手合作潔淨海灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據經濟部能源局「2021年非生產性質行業能源查核年報」顯示，醫院為能源消費用戶的第3名（佔比16.09%），在提升民眾健康福祉的同時，也耗用大量能源，舉凡醫療廢棄物、化學藥品、空調、熱能及儀器設備等，對環境汙染、能源浪費及碳排放的影響不容忽略。

▲奇美醫學中心與玉山銀行響應422世界地球日，於23日上午至黃金海岸黃金方舟一帶淨灘，共同攜手合作潔淨海灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美醫學中心長期以來秉持「關懷、專業、效率」的核心價值，不僅提供民眾安全、優質的醫療照護服務，對於綠色生活空間營造及環境保護議題的推動也是不遺餘力，更秉持「節能、創能、減碳」三大理念，落實執行環保政策。並自前2020年起連續榮獲國家最高環保榮譽之「國家企業環保獎」非製造組－第二屆銀級獎及第三屆銅級獎，長期推動綠色醫院，並於每年員工健康促進活動中號召全院人員參與淨灘、護林、植樹、農產品互惠等活動；有鑑於都會區空間土地取得較為不易，今年更以「開枝散葉、生生不息」準備500株臺灣原生種樹苗於現場提供雙方企業同仁認養，讓行動深入社區及家園，藉此鼓勵同仁貫徹環境保育，提高綠色意識，以行動守護這片土地及生活環境，善盡企業社會責任。

▲奇美醫學中心與玉山銀行響應422世界地球日，於23日上午至黃金海岸黃金方舟一帶淨灘，共同攜手合作潔淨海灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉山銀行總經理陳茂欽表示，福爾摩沙是美麗的島嶼，台灣是孕育我們共同的家園，玉山長期推動環境保育，每年皆會號召志工及顧客共同響應世界地球日舉辦淨灘、淨山或店週清掃活動。2022年很高興與優質夥伴奇美醫學中心首度攜手合作環保淨灘活動，奇美與玉山志工偕同眷屬捲起衣袖，清掃海灘垃圾，讓黃金海岸恢復原有的美麗樣貌。同時玉山金控積極接軌國際永續發展趨勢，以實際行動落實ESG理念，不僅為台灣第一家取得科學減碳目標(SBT)審查，有系統、有計畫地朝2050年控制地球變化升溫1.5度C目標邁進，更訂定在2027年前將國內自有大樓改建成綠建築、2030年前國內據點100%使用再生能源、2050年前成為淨零碳排銀行的目標，以實際行動改善氣候變遷問題，邁向永續未來。

▲奇美醫學中心與玉山銀行響應422世界地球日，於23日上午至黃金海岸黃金方舟一帶淨灘，共同攜手合作潔淨海灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心將綠色節能的概念全方位融入醫院的營運中，除了結合人工智慧、發展精準醫療、導入高科技儀器、減少醫材耗用，並落實節水、節電、廢棄物分類、資源回收再利用；推展綠色採購、綠色會計、綠色旅遊、生態維護及綠色生活空間，建立智慧物聯網(AIoT)，彙整氣象、空品、感管、能耗及環境監控，發展「永續健康低碳智慧醫院」。建構「低碳智慧決策模式」，結合人工智慧及能耗因子決策分析，進行跨域整合，達成「低碳、減碳」目標。

▲奇美醫學中心與玉山銀行響應422世界地球日，於23日上午至黃金海岸黃金方舟一帶淨灘，共同攜手合作潔淨海灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心院長邱仲慶指出，奇美醫學中心為無菸醫院，持續往健康醫院邁進，全院禁菸並鼓勵戒菸，2019年至2021年共輔導1532人成功戒菸，戒菸成功率平均41.9％，以每人每天2包菸估算，1包菸有20支，一根菸製造產生900公克二氧化碳，一年減碳約6701公噸的二氧化碳排放，減少菸對環境污染，今年更榮獲衛福部國民健康署推薦代表台灣參加「2022年無菸醫院國際金獎」選拔，目前已通過初審；也積極推動綠色採購及綠建材使用，2017年起連續5年獲台南巿政府頒發「績優綠色採購企業獎」，也兼顧地球環境，以節能、創能、減碳三大理念，落實執行環保政策，並以實際行動引領大眾，創造低碳、永續的美好家園。

▲奇美醫學中心與玉山銀行響應422世界地球日，於23日上午至黃金海岸黃金方舟一帶淨灘，共同攜手合作潔淨海灘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心攜手玉山銀行和共同潔淨海灘，檢拾成果琳琅滿目，包括保麗龍、塑膠、寶特瓶、菸蒂、鋁箔…等廢棄垃圾，其中以菸蒂最多，大大小小共300多公斤，集中後交給環保局清運車輛統一處理，讓黃金海岸黃金方舟一帶恢復原有的美麗樣貌。

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